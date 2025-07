El verano a toda vela del Alimerka Oviedo Baloncesto: abre el plazo de altas tras alcanzar los 1.450 abonados

La ambiciosa campaña de abonados del Alimerka Oviedo Baloncesto en su traslado al Palacio de los Deportes está dando sus frutos. El club azul cerró con 1.450 socios la jornada de ayer, la última reservada únicamente a los abonados ya existentes. Tras diez días de campaña, el OCB ha decidido adelantar una semana el plazo para nuevas incorporaciones con el fin de aprovechar mejor sus recursos, ya que la antención presencial se interrumpirá del 1 al 18 de agosto.

La idea del club es llenar todo lo posible las gradas del palacio, que permitirá albergar a 5.000 espectadores, abaratando además los precios con respecto al polideportivo de Pumarín, y una de las medidas que más éxito está teniendo es el 2x1. Los abonados que renueven tienen derecho a inscribir de forma gratuita a otro socio. Esa es la principal explicación a que el plazo de renovaciones se haya cerrado con un número muy superior al que existía previamente, que rondaba los mil carnés, aunque también ha tenido buena acogida el llamado "anillo azul", reservado para socios del Real Oviedo que quisieran apuntarse al baloncesto por 75 euros, y que también estaba en marcha desde el primer día.

La entidad carbayona, que cumple 20 años de historia, se encuentra en un momento crucial, con el reto de pasar del modesto Pumarín al lujoso Palacio de los Deportes. La mayor capacidad de la nueva instalación permite al club, por ejemplo, incluir un abono gratuito en la ficha de todos los jugadores de categorías inferiores, así como ofrecer descuentos a sus familiares.

Mientras avanza en la campaña de socios, el Alimerka Oviedo Baloncesto tiene también otro frente abierto, el de intentar completar una plantilla que ilusione a los aficionados en su nueva cancha. Los esfuerzos de directiva y cuerpo técnico se centran en incorporar otro exterior y otro interior. A día de hoy, el equipo está formado por los exteriores Dan Duscak, Pablo Longarela, Fede Copes, Steven Verplancken, Raúl Lobaco y Calvin Hermanson y los interiores Robert Cosialls, Alonso Faure y Daniil Shelist.

Lío con el Betis y el Granada

Lo que va a tardar en conocer el Alimerka Oviedo Baloncesto es el calendario porque no están del todo claro todos los equipos que van a formar parte de la competición. La asamblea de la ACB decidió ayer no admitir la inscripción del Betis, vencedor de la Final Four, por defectos en el cumplimiento de los requisitos, y ha dado al Granada, en principio rival del OCB en Primera FEB, un plazo de 5 días para que presente documentación. El Betis se ha puesto en manos del CSD, al que ha pedido que lo admita de forma cautelar. Del mismo modo, la FEB ha abierto un plazo hasta el miércoles 30 para equipos interesados en jugar en Primera.