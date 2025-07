La extremo Camila Méndez renueva con el Lobas Oviedo

El Lobas Global Atac Oviedo continúa dando pasos para tener una plantilla sólida en su nueva temporada en División de Honor Oro femenina del balonmano. Mantener la mayor parte de las jugadoras del pasado curso es uno de los objetivos del club y en esa política se enmarca la renovación por una campaña de la extremo argentina Camila Méndez.

Méndez, de 27 años, se ha identificado plenamente con el Lobas Oviedo, club en el que iniciará su tercera temporada. "Me siento muy a gusto, cuando llegué me recibieron genial y hoy en día me siento parte del proyecto", explica la jugadora, que promete "dar lo máximo y hacer todo lo que esté a mi alcance para sumar al equipo y que eso nos ayude a nivel grupal".

El objetivo colectivo es volver a pelear por los puestos altos de Oro, luchando por el ascenso a la Liga Guerreras Iberdrola. Un logro que se escapó el pasado curso en las últimas jornadas. Camila cree que la temporada anterior fue "positiva en líneas generales, se estuvo arriba, pero dejó un gusto un poquito agridulce porque tuvimos muy cerca la posibilidad de volver a jugar en la máxima categoría".

La plantilla azul empieza a coger su forma definitiva tras las renovaciones anteriores de Begoña Otero, Jimena Merino, Lucía Méndez y Teresa Rodríguez, y los fichajes de Paloma Calvo, Aida Fernández, Sofía Gull y Lisa Chiagozie.