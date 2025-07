El Avilés, de gala: todos los detalles de la nueva camiseta blanquiazul (que estrenarán hoy)

Todo al azul. El Avilés presentó ayer su nueva piel, con la que competirá por primera vez en Primera Federación, en la que se pudieron ver dos novedades: el patrocinio del Ayuntamiento de la ciudad en el pecho y el regreso a los pantalones azules tras una campaña con ellos de color negro. Además, la camiseta cuenta con un novedoso diseño en las franjas blanquizales, que recuerda a una especie de escamas. La nueva zamarra avilesina se podrá ver en directo hoy, en el amistoso que los de Javi Rozada tienen a las 19.30 horas ante el Sporting en el Suárez Puerta.

Con un diseño moderno, pero sin olvidar el toque clásico del Avilés, los blanquiazules tienen ya una nueva camiseta en la que el principal foco de atención se lo lleva su nuevo patrocinador principal. "Avilés, ciudad milenaria" reza el centro de la equipación, que también cuenta con el patrocinio de empresas como Triocar, Triangular Capital o Precusa. La prenda, que cuenta en el frontal con tres rayas azules y cinco rayas blancas, tiene también presencia del negro, que se puede ver entre las escamas que había en cada una de las franjas verticales. Por detrás hay un gran espacio blanco en el que se serigrafiará el nombre y el dorsal de cada jugador. El pantalón recupera el color azul, aunque con franjas negras en la parte trasera, donde también se puede leer el nombre de otros dos patrocinadores, Fresamex y Horizonte Patrimonial.

El Avilés, de gala

Los porteros, de negro

El uniforme del guardameta, el que usarán Álvaro Fernández y Nando Almodóvar (aunque el fichaje del segundo aún no es oficial) será completamente negro, con los detalles y el escudo en amarillo fosforito.

La respuesta de la afición durante la tarde de ayer a la nueva equipación fue muy buena, destacándola como una de las mejores en los últimos años. A la parroquia blanquiazul le ha gustado sobremanera el diseño del nuevo patrocinador principal, el Ayuntamiento de Avilés, ya que, según los aficionados, es una gran forma de representar la ciudad en los diferentes puntos del país en los que juegue el equipo.

Día de estrenos

La nueva camiseta del Avilés se estrenará esta tarde, a las 19.30 horas, en el amistoso que los blanquiazules disputan ante el Sporting de Gijón. El encuentro supondrá, además, el estreno de los nuevos fichajes blanquiazules en la que es ya su nueva casa. Cayarga, Raúl Rubio, Raúl Hernández, Quicala Bari, Edu Campabanal y Eze podrán vivir en primera persona lo que es un partido en el Suárez Puerta, nombres a los que se sumarán Pablo Álvarez y Sergio Dacal, que siguen en plantilla mientras se analiza su futuro.

Los que no podrán ser de la partida serán Babin, Josín Martínez ni Viti, que ayer no pudieron ejercitarse con el resto de sus compañeros. Por ello, al igual que pasó contra el Racing de Santander, Rozada estará obligado a improvisar su línea defensiva. Ante el conjunto cántabro ya alineó a Pablo Macías, pivote juvenil, como lateral izquierda ante la falta de efectivos, y no se descarta que hoy vuelva a hacer lo mismo. Además, a la espera de fichajes no hay recambios para ninguno de los dos centrales ni para el lateral derecho, lo que le obligará a recurrir a más juveniles.