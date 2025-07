Javi Rozada, tras dominar al Sporting: "No me esperaba que hoy no fuésemos a meter un gol"

Javi Rozada, entrenador del Avilés, analizó la derrota de su equipo en el amistoso ante el Sporting. A pesar del resultado, los blanquiazules fueron superiores en juego, algo que destacó el técnico, que cree que el equipo cada vez se adapta más a sus ideas. Estas son sus palabras:

Análisis del partido. “En líneas generales creo que hemos hecho un buen partido, hemos dominado prácticamente la totalidad del encuentro. Esto va de áreas y al final hoy no hemos metido gol. Hemos tenido personalidad. En el primer tiempo nos faltó jugar más rápido, tocábamos demasiado el balón y eso hacía que el Sporting se pudiese replegar. Cuando jugábamos rápido les pudimos hacer daño con Isi Ros, Natalio, Cayarga y Santamaria. En la primera parte hicimos mucho daño por banda derecha con Dacal, con muchos centros que no conseguimos rematar. En la segunda mitad tuvimos ocasiones más claras, pero no las metimos.

El Avilés, dominante ante el Sporting. “No tenemos complejos. Ahora mismo del centro del campo para arriba ya tenemos casi la totalidad del equipo, aunque es verdad que todavía falta prácticamente toda la defensa. Es un cambio brusco, pero la intención está siendo buena. El equipo tiene personalidad, le da igual contra quién juegue. Lo que no me esperaba hoy era no meter gol”.

Dacal, Pablo Álvarez y Macías. “Con Macías me quedo sin palabras. Ya el año pasado nos aportó muchísimo, tuvo partidos en los que fue determinante. Nos aportó mucho saliendo como suplente, para ganar encuentros. Va a estar con nosotros, en dinámica de primer equipo, toda la temporada. Álvarez y Dacal son dos jugadores que lo están haciendo muy bien, quiero sacarles rendimiento y en agosto ya veremos que hacemos. Tienen muy buena pinta”.

La actuación de Eze. “Ha estado muy bien y hoy no era fácil. El partido tuvo mucho ida y vuelta, jugamos con la línea bastante alta, lo que le obligó a correr hacia atrás, pero es un central que corrige muy bien. Con balón está mejorando, estamos trabajando con él las acciones de área, los centros laterales, que era algo que le costaba un poco. Es un central que queremos sacarle su máximo rendimiento, creo que nos va a dar muchísimo”.

El equipo, con mucho descaro. “Era algo que intentábamos el año pasado, pero nos faltaban cosas. Este año tenemos más argumentos, somos mejor equipo. Además, hay jugadores que han dado un paso adelante, como Santamaría, Isi Ros o Javi Cueto. Se han puesto las pilas porque saben que esta es una categoría mucho más exigente y que el nivel ha subido. El equipo entiende cada vez más mi idea, saben a lo que quiero jugar y eso beneficia al colectivo”.