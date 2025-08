Miguel Linares hace repaso al mercado de fichajes del Avilés: paciencia con el pivote y un ojo puesto en los filiales

Miguel Linares, director deportivo del Avilés, hizo un repaso a la actualidad del mercado de fichajes blanquiazul, donde hay varios frentes abiertos. El jienense centra sus esfuerzos en la búsqueda de un pivote nuevo, operación en la que trabaja con paciencia, y reconoció estar pendiente de los diferentes filiales de Primera Federación para tratar de pescar dos laterales sub-23. Estas son sus palabras.

El nuevo pivote. “No suelo trabajar con fechas límite, aunque siempre depende de la altura del mercado en la que estemos. Ahora mismo tenemos tres mediocentros más Pablo Álvarez, no estamos incomodos. Es diferente a otras posiciones donde hay menos efectivos. Eso sí, tampoco lo queremos demorar en exceso, queremos cerrar la plantilla en poco tiempo.

Sin avances por Vidorreta. “Estamos igual que la semana pasada. Nosotros manejamos nuestras opciones y los jugadores las suyas. Esperamos que coincidan los tiempos para que se pueda dar, no solo Vidorreta, sino el resto de operaciones. Tenemos alguna operación que podemos cerrar ya, pero la estamos aguantando por otras que hay en el aire. Me gustaría que este tema no tardase”.

Los fichajes en defensa. “Los dos laterales sub-23 están siendo los fichajes que tenemos más rezagados, por la dificultad que conllevan. Estamos en una categoría con muchos filiales y los sub-23 de nivel quieren ir a esos equipos. Los que pueden salir tardan, porque quieren hacer la pretemporada allí para tratar de ganarse el puesto. Eso no quita que igual cerramos una incorporación relativamente pronto. Lo que tenemos claro es que queremos cerrar pronto la plantilla, no son palabras vacías”.

El ataque, cerrado al 95%. “Estamos pendientes de la situación de Dacal, que está poniendo todo de su parte para continuar con nosotros. Valoramos la opción de incorporar un jugador de banda sub-23, pero no es una urgencia. Hemos tenido bastantes opciones, pero no hemos ejecutado ninguna porque no lo veíamos claro. No vamos a fichar por fichar.

Posibles bajas. “Estudiamos la posibilidad de dar alguna baja más, pero tenemos claro que queremos una plantilla de 23 o 24 jugadores. Analizando un poco los equipos que han cumplido objetivos ambiciosos todas tienen en común que son plantillas amplias. Podría ser peligroso no hacer algo así, porque las temporadas son largas, hay lesiones, sanciones… Además, pueden ir todos convocados, lo que da muchas opciones al entrenador para tener variantes”.

Pablo Álvarez se gana el puesto. “Tiene opciones de quedarse. Le conocíamos del año pasado en el Langreo, pero queríamos verlo en un doble pivote. Sabíamos que había jugador más adelante, en banda izquierda cayendo a dentro, como mediapunta o en un trivote, pero nunca en un doble pivote. La calidad de Pablo es indudable, es un chico que entiende bien el juego, que se mueve bien y que tiene trabajo. Nos da algo que no tenemos, un perfil de 8 que conserva el balón y sabe manejar los tiempos del partido. Nuestros mediocentros son más mixtos, de tener más pulmón y físico. Está haciendo méritos para quedarse, pero no me quiero anticipar. Esto es largo, solo hemos jugado dos partidos y hay que ver diferentes situaciones”.