Hay combinaciones que hablan por sí solas: la fabada asturiana y la sidra, el asado argentino y el chimichurri; o el Torneo Tenis Playa y Pedro Cachín (Bell Ville, 1996). La edición del año pasado fue un flechazo instantáneo y ante la llamada de la organización no titubeó a la hora de contestar. Volverá a verse las caras con viejos conocidos del circuito como Richard Gasquet o Dominic Thiem del 4 al 7 de agosto y hará todo lo posible por llevarse el título.

El argentino llegó a alcanzar el número 48 en el ranking ATP hace dos años y ahora busca volver a su mejor nivel. "Físicamente estoy bien, sin lesiones. Tenísticamente el año pasado por cuestiones de salud mental tuve que alejarme un poco y este año lo tomo como la vuelta al circuito, jugando muchos partidos y volviendo a disfrutar dentro de pista, que eso al final es lo más importante. Sé que tengo nivel y será cuestión de tiempo el volver al ‘prime’".

Nada mejor para recuperar sensaciones que volver donde te sientes cómodo y Cachín se siente como en casa en Luanco. "Lo mejor que tienen, y se los digo cada oportunidad que puedo, es el carisma con el cual no sólo hacen el torneo sino que nos tratan a los jugadores. Se nota que lo hacen con mucho gusto y desde el corazón, y eso realmente marca la diferencia y hace que te sea muy fácil la elección a la hora de volver".

El cariño es mutuo y por eso la organización del torneo le llamó de nuevo este año, ya que no existe mejor publicidad que la que no se tiene que pagar y así es como se dirige el argentino al público del Tenis Playa: "No se pierdan la oportunidad de conocer el evento. Es único en el mundo. Va más allá del tenis, hay mucho más que eso. Los jugadores somos una pieza más del puzle. Se pasan noches increíbles de música, deporte, bebida, comida y amigos. Para ser más resumido, noches inolvidables".