Las primeras palabras de dos de los fichajes del Avilés: "Sabía que tenía competencia, pero es bueno: te hace mejorar"

Raúl Rubio y Eze hablaron ayer por primera vez tras su fichaje por el Avilés. Ambos futbolistas compartieron su ambición por unirse al proyecto blanquiazul y reconocieron las buenas sensaciones en este inicio de pretemporada. Estas son sus palabras:

Raúl Rubio, delantero

Competencia por el puesto. “Era algo que sabía antes de venir, lo había hablado con la dirección deportiva. Creo que la competencia es sana y buena, te hace mejorar. Hay otros tres delanteros muy buenos y somos perfiles que se pueden adaptar bien entre ellos. Quiero disfrutar de ello y aprender todo lo que puedo de gente como Natalio, que es un atacante super contrastado.

Jugar en punta o caído a banda derecha. “Siempre he jugado como delantero centro, es donde he desempeñado gran parte de mi carrera. Con el tiempo vas adquiriendo automatismos, sabes moverte mejor en las diferentes situaciones del juego. El año pasado es verdad que me tocó jugar más en banda porque tenía un compañero, Álvaro, que era más un delantero referencia. Yo, al se un jugador móvil, que me gusta atacar los esfuerzos y tengo una buena capacidad para repetir esfuerzos, me tocó caer a la banda. Estaba menos controlado y creo que lo supe aprovechar bien.

Conocimiento del club. “Conocía poco, la verdad. El año pasado vinimos a jugar un amistoso contra el Avilés Stadium, pero solo hicimos noche y nos fuimos. Estoy muy a gusto, perfectamente instalado ya. Me encanta venir caminando a entrenar. Estoy encantado, lo de huir de los treinta y tantos grados de mi ciudad y hacer aquí la pretemporada con veinticinco se agradece. He encontrado un vestuario muy sano, que me recibió bien desde el primer día. Tengo ganas de seguir conociendo a mis compañeros, creo que son grandes personas”.

Su capacidad para presionar. “Rozada ha insistido en eso conmigo y con todos mis compañeros. Si algo nos ha dejado claro es que él quiere una alta intensidad para repetir esfuerzos, que seamos muy intensos y mantengamos un nivel alto de concentración durante el partido. Yo creo que puedo encajar bien tanto en el proyecto como en la idea de Rozada, porque esa es una de mis virtudes. Se juntaron todas las piezas.

Cifra de goles para este año. “No me gusta ponerme una cifra, creo que es algo que te puede condicionar. Es verdad que el delantero tiene que hacer goles, creo que meter más de siete sería una cifra buena. Ojalá se de y decir a final de año decir que he cumplido”

Gran asistente. “Se me dio bien el año pasado, jugando en la SD Logroñés. Conseguía llegar a línea de fondo, aprovechando mi velocidad, y di bastantes asistencias. Es verdad que Álvaro, mi compañero, es un gran rematador, al final metió 17 goles, lo que ayudó a aumentar esa cifra”.

Su físico y posibles lesiones. “Últimamente la lesión más gorda que tuve fue tras un choque contra un partero, que se me dislocó la clavícula. Las lesiones me suelen respetar bastante. El problema es que yo soy un jugador que no huye del choque, me encuentro cómodo en esas situaciones de cuerpo a cuerpo, y eso siempre genera algún golpe y microrroturas”.

EN IMÁGENES: Partido amistoso entre Real Avilés y Real Sporting / Mara Villamuza

Eze, central

Un año de aprendizaje. “Creo que esta puede ser una buena experiencia. Es una buena categoría para competir y para mejorar como jugador. Tengo compañeros como Babin o Julio de los que puedo aprender mucho y mejorar”.

Babin, baza para fichar por el Avilés. “Uno de los motivos por los que vine al Avilés fue para aprender de jugadores como Babin”.

La cercanía con Oviedo, clave para su fichaje. “Mi agente me propuso salir fuera de España, pero Paunovic me dijo que no, que quería tenerme cerca para poder verme y estar más cerca. Creía que aquí iba a poder mejorar”.

El ambiente del Suárez Puerta. “Me gusta mucho lo que vi contra el Sporting. Presionamos bien, tuvimos ambición a la hora de ir a morder y para jugar. Creo que es lo más importante, para mi este club va a poder competir muy bien”.