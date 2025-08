Tito Leyva sueña con llevar al Marino a Copa del Rey

Miramar ya tiene nueva estrella. "Vengo con mucha ilusión, tenemos una buena plantilla y tengo ganas de poder jugar aquí", reconoció ayer Tito Leyva, uno de los fichajes veraniegos del Marino, que aseguró haber elegido al cuadro gozoniego "porque se forma una familia, siempre están unidos, la afición está metida y es una buena oportunidad para demostrar y tratar de hacer goles". "Desde que he llegado me he sentido en casa, por eso creo que será una buena temporada", aseguró.

El ariete, que en un encuentro de la pasada temporada ante el Marino anotó un doblete, explicó que puede jugar en las tres posiciones de ataque y tuvo buenas palabras para su entrenador Sergio Sánchez, del que destacó "que le gusta mucho lo táctico". El atacante no quiso ponerse una cifra de goles como objetivo, aunque espera superar los cinco tantos de la pasada campaña, y comentó que llegar a Miramar le puede beneficiar "porque tiene más espacios" que el campo del Llanera, su anterior equipo.

El mexicano quiere empezar con buen pie su andadura en el Marino y ya pone sus ojos en la Copa Federación, primera competición que disputan los gozoniegos. "Es un buen reto para tratar de llegar a la final, ganarla e incluso soñar con llegar hasta la Copa del Rey", sentenció el delantero

El Marino tiene hoy a las 19.30 horas un amistoso de pretemporada ante el Mosconia. Los precios para asistir al encuentro van desde los 15 a los 5 euros.