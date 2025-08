Ana Palacios, presidenta de la Federación Asturiana de Hípica: "Queremos recuperar lo que siempre ha sido este deporte en Asturias"

En apenas dos días, Gijón dará el pistoletazo de salida a los concursos de saltos que cada verano se disputan en el Club Hípico Astur (CHAS). Por primera vez, la Federación Asturiana de Hípica será la encargada de organizar las distintas pruebas, todo un reto comandado por Ana Palacios López, su presidenta. La ovetense atiende orgullosa a LA NUEVA ESPAÑA para valorar una edición que contará con un gran número de participantes de nivel y que volverá a poner a la región en el foco de esta disciplina.

Llegan las semanas con más trabajo del año, ¿por qué en esta ocasión organiza los concursos la Federación?

El CHAS no está pasando ahora mismo por un buen momento. A final de año hay que reservar las fechas para los concursos y estas no las podíamos perder. Son muy golosas en el norte de España, sobre todo ahora que hay varios clubes en auge y todo el mundo las quiere. Desde la Federación no podíamos permitirnos perder los mejores concursos que tenemos porque vienen a competir los mejores de España. En otros momentos del año, como en octubre, no vamos a tener la misma afluencia que ahora.

¿Este año va a haber alguna novedad respecto a concursos anteriores?

En cuanto a la organización, todo es absolutamente distinto. Tenemos otra secretaría deportiva y un modelo de evento completamente distinto. Además, le hemos dado un buen repaso a las instalaciones del CHAS, tenemos bastante hostelería distinta, con hasta ‘food trucks’ y para el público general tenemos talleres de niños todos los fines de semana. Le hemos dado un lavado de cara en general. El evento no solo está hecho para jinetes, sino también para el público.

Este viernes empieza el de tres estrellas y hay un gran éxito de participación

La acogida de los jinetes está siendo muy buena en todos ellos. En este primero tenemos aproximadamente 400 inscritos y los tres concursos son bastante parecidos, aunque en el último hay un poco más de nivel, lógicamente, pero el de este fin de semana, para ser de tres estrellas, habrá bastante nivel. Mucha gente de la que participa en el de tres estrellas va a participar en el de cinco. Respecto a los últimos años la participación ha aumentado. Nosotros, en las pruebas oficiales, podemos tener un máximo de 300 participantes, lo que pasa que en estos primeros dos concursos utilizaremos otra pista complementaria para que la gente de nivel base también pueda participar. En los últimos 20 años hemos pasado por altibajos. Lo que queremos es recuperar el Chas de siempre y la hípica asturiana de siempre.

¿Qué impacto cree que tienen estos concursos en Gijón y el Principado a nivel social y económico?

La gente que viene hace turismo de calidad porque acostumbra a tener un nivel adquisitivo alto. Salen a cenar, gastan en Gijón y muchos de ellos incluso pasan todo el mes aquí desde el 1 de agosto. Entre los tres concursos tienes más de 900 personas porque los jinetes no vienen solos, vienen con su familia y su cuadrilla para los caballos.

Lleva en la presidencia desde 2021, ¿qué balance hace de tu gestión por ahora durante estos años?

Desde que nos hicimos cargo de la Federación hemos duplicado las licencias de caballos, de jinetes e impulsado la competición de deporte base. Siempre digo que estamos para apoyarlos porque son a los que tenemos que lanzar para que puedan ir a competiciones nacionales. En estos campeonatos, como en salto de obstáculos, hemos sacado medallas desde que estamos al frente y cada año vamos consiguiendo más. Nosotros cogimos una federación muy deficitaria y ahora mismo estamos súper solventes en el aspecto económico.

En estos momentos, ¿cómo cree que está la situación de la hípica en Asturias?

Con la pandemia se apuntó mucha gente al ser un deporte en la naturaleza. Es verdad que ahora estamos viendo un ligero descenso en los niños montando a caballo, así que intentaremos revertir esto. Aún así, estamos en un momento álgido, con muchísima competición y bastantes licencias.

¿Cómo le gustaría que estuviese cuando ponga fin a su candidatura?

Me gustaría poder alcanzar las 2.000 licencias reales, conseguir que las escuelas hípicas estén realmente llenas y que se mantenga la competición que tenemos ahora.