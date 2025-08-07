El Círculo Gijón ficha al alero de 22 años David Ramírez

David Ramírez. | CÍRCULO GIJÓN

El Círculo Gijón Baloncesto continúa reforzando su plantilla con vistas a la próxima temporada y presenta a su segundo fichaje del verano: David Ramírez, un joven alero de 22 años y 1,95 metros de altura, que destaca por su talento ofensivo, su fortaleza física y su experiencia contrastada en diferentes categorías de las Ligas FEB. Jugador zurdo, con una gran capacidad para el lanzamiento exterior, lo que encaja perfectamente con el estilo de juego rápido y vertical que propone el cuerpo técnico del club. Ramírez llega procedente del CB Aridane (La Palma), con el que disputó la última fase de ascenso, firmando una actuación destacada: 14 puntos de media, con un 46,2% de acierto en triples, seis rebotes y una asistencia en 29 minutos por partido. Firma por dos temporadas con el objetivo de afianzarse en la nueva categoría y continuar su progresión como jugador en el proyecto gijonés.

