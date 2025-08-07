Derbi gijonés en la fase previa de la Copa Principado senior masculina

La XI edición de la Copa Principado ya tiene definidos sus cruces. La primera fase, en formato de eliminatoria a doble vuelta, enfrentará al Royal Premium Gijón ante el Real Grupo de Cultura Covadonga y al AutoCenter Principado contra el Horizonte Atlética. Las idas se disputarán entre el 20 y el 24 de agosto, mientras que las vueltas tendrán lugar entre el 27 y el 31 de agosto. El 7 de septiembre, en el pabellón Braulio García, se celebrará la fase final, que enfrentará en un triangular los vencedores de las semifinales junto al Confía Base Oviedo, exento de la primera fase, en partidos de 30 minutos en una sola parte.