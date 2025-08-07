Derbi gijonés en la fase previa de la Copa Principado senior masculina
La XI edición de la Copa Principado ya tiene definidos sus cruces. La primera fase, en formato de eliminatoria a doble vuelta, enfrentará al Royal Premium Gijón ante el Real Grupo de Cultura Covadonga y al AutoCenter Principado contra el Horizonte Atlética. Las idas se disputarán entre el 20 y el 24 de agosto, mientras que las vueltas tendrán lugar entre el 27 y el 31 de agosto. El 7 de septiembre, en el pabellón Braulio García, se celebrará la fase final, que enfrentará en un triangular los vencedores de las semifinales junto al Confía Base Oviedo, exento de la primera fase, en partidos de 30 minutos en una sola parte.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Atropello mortal en Pola de Siero: fallece una mujer tras un accidente con un camión de obras
- Gijón pide llevar atados a los perros en parques ante la preocupante disminución de pájaros y así reaccionan los dueños de mascotas
- El drama de los jóvenes empresarios que compraron un histórico merendero en Parres y que siguen esperando por un permiso para abrir: 'Estamos pagando hipoteca y autónomos sin trabajar
- El oviedismo llora la pérdida de David Villaverde, aficionado azul muy querido: 'Todo nuestro cariño y nuestro más sentido pésame
- Atención conductores: Oviedo prohibirá el paso al centro desde enero a los coches que no lleven la pegatina ambiental
- La mayor ola de calor del verano abrasará a Asturias: temperaturas de 36 grados hasta el domingo y riesgo muy alto de incendios
- De oriente a occidente: las carabelas portuguesas afectan ya a playas de 14 concejos asturianos
- Susto nocturno en Luanco por un coche que acaba empotrado contra un árbol: una conductora novel intenta evitar un control policial