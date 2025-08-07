Gasquet se saca la espina y gana a Thiem la final del torneo de tenis playa de Luanco

Richard Gasquet, jugador francés de 39 años, conquistó el torneo de tenis playa de Luanco tras derrotar en la final al austriaco Dominic Thiem por un doble 6-4. El deportista galo saltó a la arena de la playa de La Ribera decidido a llevarse el torneo en esta edición después de la espinita que tenía clavada del año 2023, cuando no pudo llegar a la final tras ser eliminado en semifinales por Miguel Avendaño.

Gasquet consiguió un break en el inicio del partido, sin apenas errores, y lo mantuvo durante todo el set para terminar llevándoselo por 6-4 con un juego de gran variedad con golpes de la casa. Entre ellos, el revés a una mano tan típico de él que le dio un gran resultado, al igual que las dejadas. Golpes con los que el público que llenaba las gradas instaladas en La Ribera disfrutó de lo lindo.

El segundo set siguió por los mismos derroteros, los golpes mágicos del jugador francés y de nuevo un solitario break le guiaron a la victoria por un doble 6-4.