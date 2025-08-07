Grandes resultados en La Llorea

Los buenos resultados obtenidos por los jugadores fueron los protagonistas de la segunda jornada del Torneo de LA NUEVA ESPAÑA-Trofeo Unicaja, en la que participaron 136 golfistas, acompañados del buen tiempo, temperatura aceptable y del gran estado del campo. Todo ello más la destreza de los jugadores hicieron posible que se firmara una tarjeta con 47 puntos Stableford, que se hiciera un "hoyo en uno" y que se mejorara la clasificación en todas las categorías.

De todos los participantes destacó el resultado de Salvador García Cabrera y Florentino Nava de la Rúa, que con 47 puntos fueron los vencedores de la segunda jornada del torneo y ocupan la primera posición de la segunda categoría. "Todavía fallamos en algún hoyo, pudo haber sido de escándalo", comentaba Salvador al finalizar su recorrido y volver a ver su tarjeta una vez más. El secreto está en que llevan jugando juntos los torneos de parejas y en concreto el de LA NUEVA ESPAÑA nueve años. "En alguna edición estuvimos cerca de los premios, pero no lo habíamos conseguido. Algún día tenía que salir, somos jugadores de siempre de La Llorea y hoy (por ayer) tuvimos el día, jugamos muy bien los dos y muy compenetrados y Tino se salió en cada golpe. Además, nuestros compañeros de partido son muy buenos e hicieron un gran resultado, eso ayudó mucho. También fue decisivo el estado del campo, que está de cine, no se le puede pedir más, incluso hicimos el recorrido en menos de lo establecido", relató emocionado Salvador por el juego desplegado. Sus compañeros de partido, Carlos Manuel Castaño Rivero y Ángel Pedro González Castellanos, firmaron una gran tarjeta con 41 puntos.

En primera categoría la clasificación no se modificó, continuando Araceli Huici Díaz y Jesús García Lecuona primeros con 42 puntos, seguidos de Manuel Iglesias Santirso y Víctor Martín Llera, con 41 puntos.

En categoría scratch, Ignacio Adaro Vega y Luis Zarauza Quirós firmaron una tarjeta con setenta y dos golpes, par del campo. En la categoría sub-21, Nicolás Galofre Herrero y Pelayo Cabal García firmaron ayer una tarjeta con 40 puntos Stableford y se sitúan primeros de la categoría.

Hoy participan 122 jugadores y salen los hándicaps bajos primero, siendo los locales Rafael Joglar San Miguel y Luis Alberto Vigil Cepa, en unión de Antonio Artola Blanco y Ovidio Moro Rodríguez, los encargados de abrir la jornada a las ocho treinta de la mañana. Son candidatos a ocupar puestos de honor.

Entre el resto de jugadores, destacan un buen número de ellos con hándicaps bajos, claros favoritos para ocupar los puestos de honor en las categorías de primera y segunda. Ellos son: Avelino González González y Valentín Díaz Gallego; Manuel García Fuertes y Gumersindo Rodríguez García; Eva María Fernández Megido y María Velasco Fernández; Jaime Fullaondo Canga y Álvaro Freira Bravo; Marta Alonso Martín e Inés Fernández Alonso; Ignacio Arias González y José Manuel Arias García; José Ramón Flórez Velázquez y Óscar Flórez Martínez; Hugo Huici Cano y Covadonga Díaz González; Iván Ariznavarreta Rodríguez y Pablo Ariznavarreta Mangas; Ignacio García-Rovés Dintén y Lucía García-Rovés González; Icíar Merediz Palacio y Santiago Merediz Palacios; Manuel Emilio Fernández García y Mariano Merediz Vidal. Todos ellos tienen posibilidades, pero seguro que otros no mencionados darán la sorpresa con su juego y resultados.

En relación a los premios, ayer fue un día especial al conseguir Juan Cuervo-Arango Saiz un "hoyo en uno" en número 5 de La Llorea y optar al premio de un Driver XXIO Prime SP1300, de Coral Golf.

El resto, un coche MG3 Hybrid Luxury, de Cyasa; una moto KYMCO Sky Town 125 S, Motorbox Gijón, continúan a la espera del tiro perfecto o de mucha suerte.

De nuevo, el Comité Competición solicita la colaboración de los participantes e indica que se cumplan las reglas del golf y cortesía: reponer chuletas y arreglar los piques. También agradece a los jugadores de las dos primeras jornadas el cumplimiento de los horarios que hizo que el juego fuera fluido y sin esperas. Por tanto, pide caminar rápido y jugar despacio, para cumplir con las 4 horas 20 minutos para jugar los 18 hoyos.

El reglamento del torneo se puede consultar en las instalaciones de La Llorea y en la web del Golf Municipal de Gijón. Es fundamental que todos los jugadores la consulten para evitar penalizaciones.

En la madrugada de hoy, el greenkkeper David Amor y su equipo de mantenimiento tienen programado un repaso general a todo el recorrido, para que los jugadores de hoy y mañana se lo encuentren en las mismas condiciones que los que jugaron los dos primeros días.

El 31.º Torneo de golf de LA NUEVA ESPAÑA-Trofeo Unicaja está patrocinado por Unicaja, MG Cyasa, Carl’s Jr., Masymas Supermercados, Coral Golf, Motorbox Gijón, Restaurante Los Nogales, Fuensanta, Milar, Las Caldas Villa Termal, PuebloAstur, Martín Muebles, Embutidos Vallina, Editorial Prensa Ibérica, Ayuntamiento de Gijón y Gobierno del Principado de Asturias.