El izado de las banderas abre la fiesta del Sella
Hoy se disputa la contrarreloj que determina el orden de salida de los cabezas de serie
J. M. Carbajal / Lucía Fernández
Con el izado de banderas de las comunidades autónomas españolas a primera hora de la tarde de ayer, comenzaron los actos relativos a la 87.ª edición del Descenso Internacional del Sella en el paseo de los Vencedores, en la villa marinera de Ribadesella.
Las actividades proseguirán hoy a partir de las 12.00 horas con la disputa de la contrarreloj para elegir a los cabezas de serie de K1 y K2 senior masculino. Será entre el puente de San Román y el de Ribadesella.
El cronómetro decidirá el orden de salida de las embarcaciones en la gran competición del sábado, poniendo a prueba la velocidad y estrategia de algunos de los mejores palistas del mundo en ese mismo escenario.
Ya por la tarde, a las 16.30 horas, se sortearán los puestos de salida de los 1.306 inscritos, en la plaza Reina María Cristina, para la cita del sábado. Además, a las 18.00 horas se hará una presentación de los palistas y clubes riosellanos.
Por otra parte, durante la mañana de ayer, en la primera jornada de los eventos de la emblemática cita piragüística, se celebró el XX Trofeo de Promoción Mini Sella, la prueba para categorías inferiores organizada por el Club Piragüismo El Sella, que recorre parte del trazado final del Descenso Internacional.
La cita reunió a más de 300 jóvenes palistas, de 35 equipos de toda España, así como también de otros países como Argentina, Portugal o Alemania, llenando las aguas de la ría de entusiasmo, futuro y espíritu deportivo.
Para los prebenjamines y benjamines la salida fue desde bajo el puente de la autovía en Campos de Oba, completando 1.500 metros; para los infantiles y alevines de 3.500 metros, arrancando en la zona conocida como El Peñón.
