Javi López y Pedro Vázquez saldrán los primeros en el Sella
La K-2 de Los Rápidos fue la más veloz en la contrarreloj celebrada en la ría del Sella
J. M. Carbajal
El parragués Pedro Vázquez Llenín y el sotobarquense Javi López González, del Club Jaire Aventura-Los Rápidos, de Arriondas, fueron los más veloces en la contrarreloj disputada al mediodía del jueves, que determina los puestos de salida para la 87ª edición del Descenso Internacional del Sella. López -ganador del Sella en K-1, en 2022-, y Vázquez- -este, igualmente campeón del Sella, en 2018, en barco de equipo, en aquella oportunidad con Milín Llamedo- invirtieron en los 4 kilómetros de la regata contra el crono un tiempo de 14 minutos y 6 segundos, por lo que consiguen la "pole position" del Sella-2025, la mítica prueba de descenso de ríos que se dilucidará este sábado, 9 de agosto, entre el puente 'Emilio Llamedo Olivera' y el puente de la villa marinera de Ribadesella.
Segundos quedaron los riosellanos Walter Bouzán Sánchez (Club Piragüismo El Sella), once veces vencedor del Descenso Internacional del Sella, quien en esta oportunidad formará barco de equipo con 'Bertín' Llera Serrano, que viene de cosechar una medalla en el Mundial sub-23 de sprint y que se suma a otras dos preseas conquistas en el Europeo sub-23 también de la especialidad de sprint. Invirtieron en la regata contra el cronómetro 14 minutos y 10 segundos. El tercer mejor registro fue para los húngaros Adrián Boros y Tamas Erdlyi, vigentes subcampeones continentales de maratón, que emplearon en la crono sellera 14 minutos y 18 segundos.
En la modalidad de K-1 ganó el danés Philip Knudsen, actual campeón de Europa sub-23 de maratón, que paró el cronómetro de los jueces en 15 minutos y 15 segundos. La segunda plaza se la apuntó el argentino Julián Daniel Salinas, con 15 minutos y 24 segundos; tercer clasificado quedó el riosellano Pelayo Roza Fonticiella (Fluvial de Lugo), que viene de ganar tres preseas en los Campeonatos de España de sprint (Pontevedra), quien completó la crono sellera en 15 minutos y 47 segundos.
- Atención conductores: Oviedo prohibirá el paso al centro desde enero a los coches que no lleven la pegatina ambiental
- Gijón pide llevar atados a los perros en parques ante la preocupante disminución de pájaros y así reaccionan los dueños de mascotas
- El drama de los jóvenes empresarios que compraron un histórico merendero en Parres y que siguen esperando por un permiso para abrir: 'Estamos pagando hipoteca y autónomos sin trabajar
- Oviedo multará con 200 euros a los vehículos que entren en el centro de la ciudad sin pegatina ambiental (y calcula recaudar casi 370.000 euros hasta 2028)
- Los bomberos, hartos de atender emergencias de avispa asiática: una de cada cuatro salidas es para retirar nidos
- Susto nocturno en Luanco por un coche que acaba empotrado contra un árbol: una conductora novel intenta evitar un control policial
- Los socorristas de Los Quebrantos inutilizan las duchas como medida de protesta
- EN DIRECTO: Final del partido, el Real Oviedo pierde ante el Dépor en Ribadeo