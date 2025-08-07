Javi López y Pedro Vázquez saldrán los primeros en el Sella

El parragués Pedro Vázquez Llenín y el sotobarquense Javi López González, del Club Jaire Aventura-Los Rápidos, de Arriondas, fueron los más veloces en la contrarreloj disputada al mediodía del jueves, que determina los puestos de salida para la 87ª edición del Descenso Internacional del Sella. López -ganador del Sella en K-1, en 2022-, y Vázquez- -este, igualmente campeón del Sella, en 2018, en barco de equipo, en aquella oportunidad con Milín Llamedo- invirtieron en los 4 kilómetros de la regata contra el crono un tiempo de 14 minutos y 6 segundos, por lo que consiguen la "pole position" del Sella-2025, la mítica prueba de descenso de ríos que se dilucidará este sábado, 9 de agosto, entre el puente 'Emilio Llamedo Olivera' y el puente de la villa marinera de Ribadesella.

Segundos quedaron los riosellanos Walter Bouzán Sánchez (Club Piragüismo El Sella), once veces vencedor del Descenso Internacional del Sella, quien en esta oportunidad formará barco de equipo con 'Bertín' Llera Serrano, que viene de cosechar una medalla en el Mundial sub-23 de sprint y que se suma a otras dos preseas conquistas en el Europeo sub-23 también de la especialidad de sprint. Invirtieron en la regata contra el cronómetro 14 minutos y 10 segundos. El tercer mejor registro fue para los húngaros Adrián Boros y Tamas Erdlyi, vigentes subcampeones continentales de maratón, que emplearon en la crono sellera 14 minutos y 18 segundos.

En la modalidad de K-1 ganó el danés Philip Knudsen, actual campeón de Europa sub-23 de maratón, que paró el cronómetro de los jueces en 15 minutos y 15 segundos. La segunda plaza se la apuntó el argentino Julián Daniel Salinas, con 15 minutos y 24 segundos; tercer clasificado quedó el riosellano Pelayo Roza Fonticiella (Fluvial de Lugo), que viene de ganar tres preseas en los Campeonatos de España de sprint (Pontevedra), quien completó la crono sellera en 15 minutos y 47 segundos.