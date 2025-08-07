El Lobas cierra su plantilla con la central de 21 años Paula Molano

El Lobas Global Atac Oviedo cierra su plantilla para la temporada 2025-2026 con la incorporación de Paula Molano, central de 21 años procedente del Elda Prestigio, con el que compitió la pasada campaña en la Liga Guerreras Iberdrola. Molano se formó en el Kukullaga y debutó en la máxima categoría con el Zuazo, club con el que logró un ascenso desde División de Honor Oro. Ha sido internacional en categorías inferiores y ahora apuesta por el conjunto carbayón, al que define como "un equipo muy llamativo con la garra que tienen". El equipo iniciará la pretemporada el lunes 18 de agosto.