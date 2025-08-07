El Lobas cierra su plantilla con la central de 21 años Paula Molano
El Lobas Global Atac Oviedo cierra su plantilla para la temporada 2025-2026 con la incorporación de Paula Molano, central de 21 años procedente del Elda Prestigio, con el que compitió la pasada campaña en la Liga Guerreras Iberdrola. Molano se formó en el Kukullaga y debutó en la máxima categoría con el Zuazo, club con el que logró un ascenso desde División de Honor Oro. Ha sido internacional en categorías inferiores y ahora apuesta por el conjunto carbayón, al que define como "un equipo muy llamativo con la garra que tienen". El equipo iniciará la pretemporada el lunes 18 de agosto.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Atropello mortal en Pola de Siero: fallece una mujer tras un accidente con un camión de obras
- Gijón pide llevar atados a los perros en parques ante la preocupante disminución de pájaros y así reaccionan los dueños de mascotas
- El drama de los jóvenes empresarios que compraron un histórico merendero en Parres y que siguen esperando por un permiso para abrir: 'Estamos pagando hipoteca y autónomos sin trabajar
- El oviedismo llora la pérdida de David Villaverde, aficionado azul muy querido: 'Todo nuestro cariño y nuestro más sentido pésame
- Atención conductores: Oviedo prohibirá el paso al centro desde enero a los coches que no lleven la pegatina ambiental
- La mayor ola de calor del verano abrasará a Asturias: temperaturas de 36 grados hasta el domingo y riesgo muy alto de incendios
- De oriente a occidente: las carabelas portuguesas afectan ya a playas de 14 concejos asturianos
- Susto nocturno en Luanco por un coche que acaba empotrado contra un árbol: una conductora novel intenta evitar un control policial