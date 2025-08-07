Nueva hazaña en La Llorea

Juan Cuervo-Arango Saiz es de Salinas (Castrillón), tiene 43 años y desde los 18 años, cuando se fue a estudiar a Valladolid y después a trabajar en una consultoría como Ingeniero de Telecomunicaciones, reside en Madrid. Allí, en el Centro Nacional de Golf, es donde obtuvo la licencia y donde juega habitualmente con su compañero Juan Massana de Castro. En estas fechas que están de vacaciones en Salinas se traen los palos y juegan por Asturias, siendo esta la segunda vez que participan en el torneo de LA NUEVA ESPAÑA-Trofeo Unicaja. Después de unos irregulares cuatro primeros hoyos, llegaron al 5, de 121 metros. Al llegar al tee del hoyo 5 tiró primero su compañero y después él. "Golpeé la bola con un Piching wedge y vi que llevaba buena dirección y me quedé con la idea de una buena bola, toco green y dejamos de verla. Tiraron nuestros compañeros de partido y más o menos pensábamos que todas estaban en el green. Al acercarnos vimos tres bolas que ellos reconocieron y faltaba la mía. Por un momento pensé que había botado fuerte y se había salido, pero por un no sé… miré en el hoyo y allí estaba. Le dije a mi compañero que la cogiera, pues estaba paralizado de emoción", relata Juan Cuervo-Arango. Y es que había conseguido un "hoyo en uno". La alegría se le mezcló con la emoción: era su primera vez. Sus compañeros le felicitaron y celebraron el golpe que, además, tiene de premio un Driver XXIO Prime SP1300, de Coral Golf, si es el único que hace la hazaña en este hoyo en el torneo. Una vez pasado el momento, ambos equipos continuaron el juego, pero ellos se relajaron y en los dos siguientes firmaron rayas en su tarjeta para finalizar con 31 puntos Stableford en segundo torneo de LA NUEVA ESPAÑA-Trofeo Unicaja. n