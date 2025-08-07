El piragüismo asturiano celebra su legado

El Sella y el piragüismo están estrechamente ligados en la mente de todos. Tradición, deporte y fiesta son algunas de las cuestiones que confluirán por 87.º este sábado. La Fiesta de las Piraguas existe gracias a Dionisio de la Huerta, fundador del Descenso Internacional del Sella. Con su legado siempre presente, la Asociación Amigos de Dionisio de la Huerta celebró ayer en la sede de Mareo del Grupo Covadonga su tradicional entrega de premios y distinciones, así como el treinta aniversario del fallecimiento de Dinonisio de la Huerta. Al acto acudieron la directora general de deporte del Principado de Asturias, Manuela Eleaza, el alcalde de Cangas de Onís, José Manuel González y Nuria Pulgar, vocal del Real Grupo Cultural Covadonga, además de grandes personalidades del piragüismo, como Herminio Menéndez, varias veces medallista olímpico.

Estos premios reconocen a figuras destacadas o ligadas al piragüismo y a la organización de la competición más famosa a nivel nacional. Además, desde hace dos años también se concede un premio dedicado al tenis, deporte en el que Dionisio de la Huerta fue clave en el panorama nacional del siglo pasado. "Nuestro fin es el de intentar que las instituciones entiendan el enorme legado que tenemos", destacó Alberto Estrada, el presidente de la asociación organizadora. Estrada fue el encargado de presentar una ceremonia llena de momentos emotivos, como el vivido al comienzo cuando se homenajeó a José María López Suárez, "Chema". Entre lágrimas, se dio entrega del galardón a la familia del que era Rey Aurelio, uno de los títulos más importantes que otorga la Asociación.

Tras una gran ovación, las distinciones de Hacedores del Sella 2025 se entregaron a nueve personas que han representado a los Reyes de la Monarquía Asturiana en distintos actos protocolarios. Pese a que no todos pudieron acudir a la ceremonia, sí lo hicieron Fernando Ania, Pepe Lage, Armando Basilio, Esther Canteli y Toño Menéndez. Además, Lolo Ania recibió una distinción a título póstumo, representado por su hijo Fernando Manuel Ania. Tras los Hacedores del Sella de esta edición, llegaría el turno de los galardonados con el premio Dionisio de la Huerta de este año. La Asociación Asturiana de Veteranos recibió el premio de la mano de Herminio Menéndez. "Este es un reconocimiento muy importante, para los piragüistas del sella este premio siempre ha significado una meta final. Que se fijen en una asociación con solo cuatro años de vida es increíble", agradeció así su presidente, Eloy Calzón. Para cerrar, llegaría el turno de la distinción en el apartado tenístico. La directora general de Deporte, Manuela Eleaza, entregó el premio adjudicado a Menchu Truán Pineda, una pionera en el deporte femenino español que tuvo que lidiar con las duras circunstancias sociales que existían en los años treinta del siglo pasado. "Reconozcamos a los pioneros como el espejo donde mirarnos", dijo Estrada recordando las palabras de Dionisio de la Huerta.