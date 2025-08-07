Los regatistas gijoneses que vencieron en solitario las 100 millas de Laredo compiten hoy en casa
Miguel Alfonso y José Rábano llegan a la Semana Asturiana de Vela tras 16 horas de recorrido en Laredo
Miguel Alfonso y José Rábano, ambos de 33 años, participan esta semana en la regata A2 de la XXVI Semana Asturiana de Vela tras imponerse en la exigente prueba cántabra disputada hace menos de dos semanas
Una victoria sufrida y con sabor a maratón
Con apenas tiempo para recuperar fuerzas, los gijoneses Miguel Alfonso y José Rábano afrontan hoy un nuevo desafío en la Semana Asturiana de Vela, concretamente en la modalidad A2, con recorrido entre Gijón y Luanco. Lo hacen impulsados por su reciente éxito en las 100 millas del Laredo A2 en solitario, celebradas el pasado 26 de julio.
A bordo del "Taxus Medio Ambiente", un crucero de 12 metros con base en el Club Náutico Bahía de Gijón, completaron el recorrido de unas 100 millas náuticas en poco más de 16 horas, sacando 20 minutos en tiempo compensado a la segunda embarcación. La regata, organizada por el Real Club Náutico de Laredo, reunió a 37 barcos del norte peninsular.
La victoria suma un nuevo hito a un palmarés compartido desde los 14 años, que incluye un subcampeonato de España de Cruceros en 2024, la Ballena de Oro y la Ballena de Plata en 2023 y el trofeo Villa de Gijón. La regata cántabra, sin embargo, no fue nada fácil: “Lo peor fue el poco viento y el cansancio acumulado”, confiesa Rábano.
El calendario náutico no da tregua. Antes de centrarse en la cita gijonesa, compitieron este pasado fin de semana en la Regata Approaches, entre Getxo y Gijón, y ya piensan en su próxima meta: clasificarse para el Campeonato de España de Cruceros.
Además de competir, ambos son monitores de vela y forman parte del equipo técnico de la Federación de Vela del Principado, donde también dirigen un equipo de crucero. Su implicación, tanto en el agua como desde tierra, los convierte en una de las parejas más sólidas y destacadas del panorama náutico asturiano.
Suscríbete para seguir leyendo
- Atropello mortal en Pola de Siero: fallece una mujer tras un accidente con un camión de obras
- Gijón pide llevar atados a los perros en parques ante la preocupante disminución de pájaros y así reaccionan los dueños de mascotas
- El drama de los jóvenes empresarios que compraron un histórico merendero en Parres y que siguen esperando por un permiso para abrir: 'Estamos pagando hipoteca y autónomos sin trabajar
- El oviedismo llora la pérdida de David Villaverde, aficionado azul muy querido: 'Todo nuestro cariño y nuestro más sentido pésame
- Atención conductores: Oviedo prohibirá el paso al centro desde enero a los coches que no lleven la pegatina ambiental
- La mayor ola de calor del verano abrasará a Asturias: temperaturas de 36 grados hasta el domingo y riesgo muy alto de incendios
- De oriente a occidente: las carabelas portuguesas afectan ya a playas de 14 concejos asturianos
- Susto nocturno en Luanco por un coche que acaba empotrado contra un árbol: una conductora novel intenta evitar un control policial