Los regatistas gijoneses que vencieron en solitario las 100 millas de Laredo compiten hoy en casa

Miguel Alfonso y José Rábano llegan a la Semana Asturiana de Vela tras 16 horas de recorrido en Laredo

Miguel Alfonso y José Rábano en la regatada de Laredo

Miguel Alfonso y José Rábano en la regatada de Laredo

María Rendueles

María Rendueles

Gijón

Miguel Alfonso y José Rábano, ambos de 33 años, participan esta semana en la regata A2 de la XXVI Semana Asturiana de Vela tras imponerse en la exigente prueba cántabra disputada hace menos de dos semanas

Una victoria sufrida y con sabor a maratón

Con apenas tiempo para recuperar fuerzas, los gijoneses Miguel Alfonso y José Rábano afrontan hoy un nuevo desafío en la Semana Asturiana de Vela, concretamente en la modalidad A2, con recorrido entre Gijón y Luanco. Lo hacen impulsados por su reciente éxito en las 100 millas del Laredo A2 en solitario, celebradas el pasado 26 de julio.

A bordo del "Taxus Medio Ambiente", un crucero de 12 metros con base en el Club Náutico Bahía de Gijón, completaron el recorrido de unas 100 millas náuticas en poco más de 16 horas, sacando 20 minutos en tiempo compensado a la segunda embarcación. La regata, organizada por el Real Club Náutico de Laredo, reunió a 37 barcos del norte peninsular.

La victoria suma un nuevo hito a un palmarés compartido desde los 14 años, que incluye un subcampeonato de España de Cruceros en 2024, la Ballena de Oro y la Ballena de Plata en 2023 y el trofeo Villa de Gijón. La regata cántabra, sin embargo, no fue nada fácil: “Lo peor fue el poco viento y el cansancio acumulado”, confiesa Rábano.

El calendario náutico no da tregua. Antes de centrarse en la cita gijonesa, compitieron este pasado fin de semana en la Regata Approaches, entre Getxo y Gijón, y ya piensan en su próxima meta: clasificarse para el Campeonato de España de Cruceros.

Además de competir, ambos son monitores de vela y forman parte del equipo técnico de la Federación de Vela del Principado, donde también dirigen un equipo de crucero. Su implicación, tanto en el agua como desde tierra, los convierte en una de las parejas más sólidas y destacadas del panorama náutico asturiano.

