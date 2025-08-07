Richard Gasquet y Dominic Thiem se medirán hoy en la final del Torneo de Tenis Playa de Luanco

El francés Richard Gasquet se convirtió ayer en el primer finalista del Torneo de Tenis Playa de Luanco tras imponerse al lituano Edas Butvilas en un intenso duelo sobre la arena de La Ribera. El francés se llevó el primer set por 6-4 en apenas 27 minutos, haciendo gala de su solidez desde el fondo de la pista.

Por el contrario, en el segundo parcial, mucho más igualado, ambos tenistas mantuvieron sus servicios hasta llegar al tie break. Gasquet volvió a tirar de experiencia y calidad para cerrar el desempate por un ajustado 7-5, en un set que se prolongó durante 44 minutos. En total, el encuentro duró una hora y once minutos. El finalista dejó destellos de su clase, especialmente con su característico revés a una mano, tanto en paralelo como en diagonal.

Público en la playa de La Ribera de Luanco, ayer. | IRMA COLLÍN

Dominic Thiem completó el cartel de la final al imponerse anoche a Bernabé Zapata en la segunda semifinal. El austriaco se llevó el primer set por 6-4 en 40 minutos y fue afinando sus golpes a medida que avanzaba el encuentro. En el segundo, más disputado, volvió a imponerse por 7-5, certificando así su pase a la final.

Esta noche, a partir de las 21:15 horas, Dominic Thiem y Richard Gasquet se disputarán el título en la playa de La Ribera, que volverá a presentar un lleno total, con todas las localidades vendidas. Antes del inicio del partido, la Banda de Gaitas Ciudad de Oviedo amenizará el ambiente con una actuación especial. La jornada comenzará a las 9:30 horas con el Reto Tenis Challenger Cabo Peñas, una cita que reunirá sobre la arena a periodistas y rostros conocidos, entre ellos Jesús Álvarez, presidente de la Asociación Española de la Prensa Deportiva.

Durante la jornada de ayer se rindió homenaje a Toño Suárez Caballero, jefe de pista del torneo hasta 2013, fallecido el pasado mes de junio en un accidente laboral.