El autor del hoyo en uno en el 5: "Me costó dormir"
"Estoy desbordado por la repercusión", asegura Juan Cuervo-Arango, de Salinas
b. lebrato
Gijón
Juan Cuervo-Arango Sainz, jugador de Salinas, consiguió un preciado "hoyo en uno" el pasado miércoles en el 5 de La Llorea y desde entonces no para de recibir felicitaciones. "Mis amigos y familiares no pararon de llamarme y enviarme mensajes, estoy desbordado por la repercusión que ha tenido. Esta pasada noche me costó dormir. Pero las más emocionadas han sido mis hijas Gabriela y Clara, que tienen 11 y 8 años y también juegan al golf en el Centro Nacional", relata Juan al volver a visitar el hoyo donde hizo la hazaña. "La bola me la guardaré" apostilló.
El golpe tiene el gran premio de un Driver XXIO Prime SP1300, de Coral Golf, si es el único que consigue la hazaña en este hoyo en el torneo.
