El Bathco Torrelavega, primer rival de pretemporada del Confía Base

El Confía Base Oviedo disputará tres partidos amistosos de pretemporada en el polideportivo de Vallobín. Los encuentros estarán repartidos en dos días, mañana sábado, 9 de agosto, y el miércoles 13.

El primer partido, el de mañana, será a las 19.00 horas contra el Bathco Balonmano Torrelavega. El equipo cántabro destaca en la Asobal, la máxima categoría del balonmano español, en la que finalizó tercero la temporada pasada.

Los dos partidos restantes se llevarán a cabo en la tarde del miércoles 13 de agosto. Se realizará un triangular entre el equipo ovetense, el Abanca Ademar León y el club japonés Toyoda Gosei. Este último está en España realizando una gira.

El primer encuentro es a las 18.00 horas y en él se enfrentarán el local Confía Base Oviedo y el Ademar. A las 19.15 horas se enfrentarán el Ademar y el Toyoda Gosei y para finalizar con los amistosos, a las 20.30 horas, el último cruce del día entre el Confía Base Oviedo y el Toyoda Gosei.

Los partidos que forman parte de este triangular serán de dos tiempos de 20 minutos cada uno.

El precio de la entrada, cada día, será de cinco euros para los adultos. En el caso de los menores y de los abonados de la temporada 2025/2026 la entrada será gratuita. Además, los socios del club dispondrán de dos invitaciones de acompañante.

Para los seguidores que no puedan asistir, el club está trabajando para que los encuentros sean retransmitidos por Vinx.

El Confía Base Oviedo regresa en esta nueva temporada a la División de Honor Plata. En las últimas fechas, el equipo ovetense fichó a Jorge Ureña, extremo de 18 años procedente de la liga Asobal. También se sumaron al equipo el portero Juan Prieto y a los primera línea Mikel Galán y Pablo Granda.

Para los ovetenses la temporada comenzará en casa el 13 de septiembre, contra el Blendio Sinfín cántabro.