El certamen tres estrellas abre hoy el fuego en el recinto gijonés

El Concurso Hípico Internacional llegará a Las Mestas el próximo martes 26 de agosto. El torneo, que durará hasta el domingo 31, ya cuenta con las listas provisionales de sus participantes. En esta edición, la número 82, la cifra de inscripciones ha aumentado respecto a ocasiones pasadas. Los nombres que figuran en la lista provisional indican que Las Mestas se llenarán de grandes jinetes y amazonas en la última semana de agosto.

Además, el Chas contará con un regreso especial. Una leyenda de la hípica, más concretamente de los saltos de obstáculos, como es John Whitaker, jinete británico de 70 años.

Los deportistas proceden de 28 países distintos. Entre los internacionales más destacados está el noveno clasificado a nivel mundial y actual campeón de Europa, Richard Vogel, que llega a Gijón desde Alemania. En el césped de Las Mestas, los asistentes también podrán disfrutar de la ganadora del Gran Premio de Gijón de 2024, la holandesa Sanne Thijssen; el brasileño Pedro Veniss o la francesa Penelope Leprevost.

Pero no todo el talento es internacional. La equitación de nuestro país estará representada por Eduardo Álvarez, español mejor clasificado en el Longines Ranking Fei. Al madrileño le acompañarán jinetes como Iván Serrano, Armando Trapote o Teresa Blázquez, que forman parte del equipo nacional.

Grandes nombres españoles, y no podían faltar los asturianos. En este 2025 volverán a competir en casa, entre otros, Sira Martínez, Carlos López Fanjul y Pablo Santiago Artime. También el embajador del concurso este año, Julio Arias. Nombres que dan prestigio a tal nivel que la FEI, Federación Ecuestre Internacional, ha atribuido las 25 plazas que se le reservan a jinetes y amazonas que se encuentran entre los 140 mejores del mundo.

Por su parte, el concurso cuatro estrellas cuenta hasta este momento con 50 inscritos y el dos estrellas con 70. n

Las instalaciones del Chas cuentan con gran actividad durante el mes de agosto. Hoy es el primer día de movimiento ecuestre en Gijón, que se mantendrá durante las próximas tres semanas. La primera competición es la nacional de la categoría tres estrellas, que durará hasta el domingo. Los concursos los organiza por primera vez la Federación Hípica del Principado de Asturias.

En esta categoría cuentan con casi 400 inscritos, todos jinetes y amazonas españolas, que se dividen en diferentes pruebas. La jornada arranca a las 8.00 horas y durará todo el viernes. Las complementarias cuentan con casi 100 inscritos y se desarrollarán en la pista 2, donde se celebró el Campeonato de España Alevín la temporada pasada. Son dos pruebas, una de 0,80 metros y la otra de 1,00 metros.

Las oficiales, con aproximadamente 300 inscritos, se desarrollaran por la tarde. Están formadas por cuatro pruebas: 1,10; 1,20; 1,30 y 1,35 metros. Estas se disputarán en la pista central del Chas. Durante el día de hoy, todas las pruebas se disputarán al cronómetro, excepto la de 1,35 metros, que será en dos fases especiales.

La competición está abierta al público y el recinto del Chas cuenta con "foodtrucks", además de zonas y talleres para los más pequeños.

El próximo fin de semana, del 15 al 17 de agosto, se disputará la categoría cuatro estrellas, en la que, hasta el momento, hay 314 caballos inscritos. En esta categoría las pruebas son de 1,10; 1,20; 1,30 y 1,40 metros.

En dos semanas, entre el 21 y el 23 de agosto, tendrá lugar la competición cinco estrellas. Sus pruebas son: 1,20; 1,30; 1,35/1,40 y 1,45/1,50 metros.