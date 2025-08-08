Dominio gijonés en la primera regata de la Semana Asturiana Vela

La XXVI Semana Asturiana de Vela dio el pistoletazo de salida ayer con la regata A2, que unió Gijón y Luanco y reunió a trece embarcaciones en una jornada perfecta para la navegación. Doce de ellas lograron completar las 7,95 millas náuticas de recorrido, en un día sin incidentes y con condiciones meteorológicas muy favorables.

La salida se produjo pasadas las 17.00 horas frente al Cerro de Santa Catalina, con viento flojo de unos ocho nudos que fue bajando hasta estabilizarse entre cinco y seis a la llegada a la bahía de Luanco. “El mar estaba tranquilo, con poca ola, y el día fue espectacular, un champagne sailing”, valoró Miguel Alfonso Palos, regatista y miembro de la organización, quien apuntó que lo más difícil fue mantener la velocidad con tan poco viento.

El recorrido llevó a la flota desde Gijón, pasando por El Musel, hasta la línea de meta situada entre el faro verde del espigón del puerto luanquín y la capilla de la isla del Carmen.

Podio de la regata A2

El triunfo fue para el “Taxus Medio Ambiente”, del Club Bahía de Gijón, patroneado por José Rábano Carretero, con un tiempo corregido de 1:28:53. Le siguió el “Thelonious”, del Real Club Marítimo del Abra-Real Sporting Club, con Jon Garay al timón (1:34:01), y cerró el podio el “El Pendo”, del Club Náutico Parayas, patroneado por Ricardo Reguilón Cagigas (1:37:47).

Hoy, la espectacular regata inversa

La acción continúa esta tarde con la regata inversa, una de las pruebas más singulares del Cantábrico. A diferencia de la A2, contará con tripulación completa, de unas diez personas por barco, y la salida será escalonada: el más lento partirá a las 16.00 horas y el más rápido lo hará a las 16.27.

La salida se efectuará desde el antepuerto del puerto deportivo de Gijón, que se llenará de veleros maniobrando a la espera de su turno. “Es muy interesante de ver desde fuera, un auténtico espectáculo para el espectador”, subrayó Palos. El recorrido será similar al de ayer y se espera la participación de unos quince barcos.

Además, a las 20.00 horas tendrá lugar la presentación oficial de la Semana Asturiana de Vela en la sede de la Federación Asturiana de Vela, situada en el espigón central del puerto deportivo gijonés.