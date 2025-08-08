Íñigo Martínez deja el Barça y ficha por el Al Nassr de Cristiano

El ingreso económico por el traspaso de un futbolista que tanto necesita el Barça llegará por una vía insospechada. Y no deseada: el de Iñigo Martínez, que ha recibido y aceptado una oferta irrechazable de Arabia Saudí. Del Al Nassr, el equipo de Cristiano Ronaldo y João Félix. Los términos del acuerdo se están ultimando entre los clubs, con el precepto de que el Barça no se opondrá a la salida del futbolista de 34 años. La marcha de Iñigo Martínez aligera una posición superpoblada y es que el club catalán cuenta con cinco centrales. Para el Al Nassr, el vasco llenará el vacío que dejó Aymeric Laporte, que deja Arabia para regresar a Bilbao.

Por otra parte, el club azulgrana anunció ayer que ha decidido "retirarle temporalmente la capitanía" al portero Marc-André ter Stegen, "a raíz del expediente disciplinario abierto al jugador y mientras no se resuelva definitivamente este procedimiento". Sus funciones serán asumidas por el hasta ahora segundo capitán, Ronald Araujo.

Cuerda tensa con Ter Stegen

El meta alemán fue reintervenido, el pasado 29 de julio en Burdeos, de la lesión lumbar de la que ya se operó en 2023. El propio Ter Stegen anunció antes de la intervención un período estimado de recuperación de tres meses, algo que no sentó bien al Barça, que pretende liberar el 80% de la ficha del jugador para inscribir al portero Joan García alegando una lesión de larga duración del teutón, lo que pasa por que su baja supere los cuatro meses.

La negativa del guardameta a firmar la autorización para que el club presente su informe médico para que pueda evaluar su situación y la decisión de este de expedientarlo han tensado más la cuerda entre ambas partes.

Un Barça que cuenta con cuatro jugadores, Lamine Yamal, Pedri, Raphinha y Robert Lewandowski, en la lista de 30 nominados al Balón de Oro masculino que anunció ayer "France Football".

Pero es el París Saint-Germain del técnico asturiano Luis Enrique el gran dominador de la lista de 30 nominados al Balón de Oro masculino que anunció ayer "France Football", organizadora del galardón. Hasta nueve jugadores coloca el campeón de Europa, acaparando casi un tercio de los aspirantes al trofeo ganado el año pasado por Rodri Hernández. Todos los titulares habituales, a excepción de los centrales Marquinhos y Pacho, encuentran cabida en una treintena de nominados.

El club azulgrana es otro de los equipos más representados en la lista de nominados. Sobre todo en el Balón de Oro femenino, donde coloca seis jugadoras del Barça: Aitana Bonmatí, Alexia Putellas, Patri Guijarro, Caroline Graham Hansen, Ewa Pajor y Claudia Pina. Hansi Flick está nominado a mejor entrenador, como Luis Enrique así como el club en general como mejor equipo masculino y femenino.

El Real Madrid, pese a completar una temporada sin títulos importantes, conserva cierta presencia en la lista al Balón de Oro, con Jude Bellingham, Vinicius Jr. y Kylian Mbappé, además de la alemana Caroline Weir.