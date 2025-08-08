Natalio: "Nos falta un poco de colmillo, pero los goles llegarán"

Natalio, capitán del Avilés, analizó el empate de su equipo en el amistoso ante la Cultural Leonesa y, a pesar de haber anotado dos goles, hizo autocrítica sobre la falta de colmillo en ataque. A continuación se reflejan sus impresiones sobre un equipo en pleno proceso de construcción.

Sensaciones tras el tercer partido del verano.

"Las sensaciones son buenas, el equipo está adquiriendo las ideas que quiere el míster, tanto los que ya estábamos como los nuevos. Hemos jugado contra equipos de superior categoría y hemos dado la cara, hemos sido valientes y apretado arriba, hemos tenido ocasiones…".

Su rendimiento.

"Me dicen que tengo 40 años y me asusto hasta yo, no es algo en lo que piense. Me veo bien a nivel físico, me cuido. El día que no me vea bien daré un paso al lado. Es verdad que este año me estoy preparando más que en otras temporadas, por la exigencia de esta categoría. Toco madera para no tener ninguna lesión que me haga parar esta pretemporada porque es importante coger fuerzas para afrontar la liga y ponerle las cosas difíciles al míster. Quiero aspirar a jugar el máximo de partidos posibles".

Los nuevos fichajes.

"Se están adaptando muy bien. En banda tenemos cuatro grandes extremos, diferentes y que nos darán mucho. El míster va a tener un papelón para elegir. A la gente de arriba eso nos da la vida, porque vamos a llegar mucho al área, aunque tenemos que definir un poco mejor. Nos falta un poco de último pase. Aún no hemos tenido entrenamientos de tirar a gol, estamos yendo de abajo hacia arriba".

Falta de colmillo.

"Hemos metido dos goles, pero es verdad que hemos podido adelantarnos varias veces porque hemos tenido buenas llegadas. Hemos tenido ocasiones, tanto en la primera como en la segunda mitad, pero nos ha faltado un poco de colmillo. Estamos tranquilos con ello, nos podría más nerviosos no tener ocasiones. Esto acaba de empezar y los goles van a llegar".

En gran MOMENTO físico.

"Estamos teniendo cargas muy fuertes de trabajo. Hugo Laviana, preparador físico, lo tiene todo bien planeado, los entrenamientos son muy intensos, hacemos mucha fuerza y luego todo eso lo pasamos al campo. No estamos haciendo entrenamientos livianos para estar frescos a la hora de jugar. No se sabe cómo irá todo hasta que no llegue el primer partido; al final, si ganamos ese encuentro estaremos como aviones y si perdemos le echaremos la culpa al estado físico".

El estado del césped del Suárez Puerta.

"Le falta un poco para estar en su mejor estado, pero nos han dicho que se va a hacer un tratamiento para intentar mejorarlo. Está un poco blando, hoy (por el miércoles) ha levantado mucho. Confío en que se vaya a poner mejor. Lo necesitamos, porque somos un equipo que propone y cómo esté el estado del campo nos va a influir. Hay que apretar al club en ese aspecto".