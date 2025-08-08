Una pasión desde la tómbola a la oficina

"Ni sabía ni entendía lo que era el Descenso, pero para mí era algo muy importante". Estas son las primeras palabras que Carlos Gión, tesorero de la Asociación Amigos de la Ría de Navia y Responsable de Relaciones Institucionales y Atención a Socios del Descenso a Nado de la Ría de Navia, comenta a LA NUEVA ESPAÑA rememorando sus inicios como parte de la prueba. "La gente de la organización dice que empecé con 5 o 6 años. Entonces llevaba calderos de agua para elaborar las carrozas, estaba en la tómbola y vendía pegatinas y camisetas en el stand", recuerda.

La pasión de Gión por el Descenso tiene un claro culpable, Juan Ignacio Martínez, más conocido como Moreno, quien fuera el cuerpo y alma del Descenso y que falleció en 2023. "Los recuerdos de mi niñez están ligados al Descenso. Mis veranos no eran estar jugando con mis amigos, era estar detrás de Moreno. Él fue quien me inculcó esta pasión, era mi ídolo", recuerda emocionado. Durante muchos años, Gión continuó al pie del cañón asumiendo diferentes roles dentro de la organización. Sin embargo, hubo un momento en que los caminos tuvieron que separarse. "Cuando por temas profesionales me fui a Madrid a trabajar, me aparté del Descenso. Para mí era algo sentimental, era un estoy o no estoy. En ese momento, dejé de venir a Navia en las fechas del Descenso porque no podía estar sin vivirlo desde dentro. Aunque nunca me desvinculé, porque no perdí el contacto con Juan Ignacio", explica a este periódico.

Durante todos esos años, el Descenso fue creciendo de manera exponencial pero, como en todo el mundo, tuvo su punto de inflexión con la pandemia. Para Gión, fue un giro de 180 grados. "Marcó mi evolución personal. Si no hubiera pasado, no se hubiera implantado el teletrabajo e igual no hubiera vuelto a formar parte del Descenso", recuerda. Con su vuelta a la organización, Gión se encontró un Descenso completamente diferente, pero con la misma esencia. "El Descenso que me encontré a mi vuelta es absolutamente distinto al que dejé a nivel organizativo, en el que la tecnología más avanzada era el fax y los "buscas", pero la esencia y valores de la prueba que a todos nos captan y atrapan son los mismos".

Carlos Gión, a la izquierda, con Antonio Oca, del Club Encinas de Boadilla, en la entrega de premios del Descenso de 1979. / Cedida

Ese trabajo de voluntariado es el pilar fundamental del Descenso, que cuenta con alrededor de 200 personas que trabajan desinteresadamente para sacar cada edición adelante. Y es que la prueba, que este año ha batido de nuevo su récord histórico de participantes, no se explica sin su trabajo. "Esto crece porque no nos acomodamos. Al día siguiente ya estamos pensando en qué hemos fallado y en qué vamos a mejorar", reconoce Gión. Los más de 1200 participantes que acudirán el domingo a la ría de Navia vivirán una jornada única, "una mezcla de competición, buen rollo, amistad y buen ambiente que hacen un equilibrio perfecto" según explica el propio Gión. Porque al final, ya lo dice el propio lema del Descenso: "siempre el agua, siempre los amigos".