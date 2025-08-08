En la previa del Descenso Internacional del Sella: La hora de los ribereños

"El río está un poquitín más seco que otros años. Va estar entretenido, guapo de ver", explica el incombustible Walter Bouzán, once veces vencedor del Descenso Internacional del Sella -ocho con Álvaro Fernández Fiuza y otras tres en kayak individual-. En esta oportunidad formará barco de equipo con otro riosellano que viene de cuajar una notable temporada en la especialidad de pista con la selección española sub-23, Bertín Llera, medallista en el Mundial y también en el Europeo de sprint. "Contentos tras la crono –fueron segundos-, ya que ahora sabemos que vamos a estar en la pelea. Así que nada, el río pondrá a cada uno en su lugar", añade el joven palista del Club Piragüismo El Sella.

Walter Bouzán y Bertín Llera. / J. M. C.

Eso sí, todas las miradas van a estar depositadas en el primer cepo de salida, donde estarán Pedro Vázquez y Javier López, los más rápidos en la contrarreloj del jueves en la ría del Sella y que parten con la vitola de máximos favoritos. Llevan preparando la prueba varios meses, conocen a fondo todos los recovecos del río y persiguen subirse, con los colores del Jaire Aventura-Los Rápidos, a lo más alto del podio de los Vencedores del Sella. Tanto Pedro como Javi, flamantes campeones de España de maratón, ya saben lo que es saborear las mieles del triunfo en el Sella, ya que atesoran un triunfo cada uno de ellos: Vázquez, en K-2 (con Milín Llamedo); y López, en K-1.

Los sudafricanos Hank McGregor y Ulvard Hart, en Arriondas / J. M. C.

El riosellano Miguel Llorens y el cangués Alberto Plaza (Sociedad Cultural y Deportiva de Ribadesella) también se encuentran en la terna de grandes aspirantes. Llevan tiempo peleando por sumar el primer Sella a su palmarés, como K-2 (Plaza, lo ganó en K-1), pero, por unas u otras causas, se le resiste. No obstante, este año, con una medalla de bronce en el Europeo de maratón, tienen entre ceja y ceja, siempre y cuando no tengan incidencias de carrera, darlo todo en el principal objetivo que se han marcado. Atesoran calidad y experiencia, están en su mejor momento deportivo. Nada que perder y mucho que ganar. Espadas en todo lo alto, ribereñas y selleras.

Miriam Vega, en Ribadesella. / J. M. C.

El parragués Emilio Llamedo y el corverano Miguel Fernández Castañón, que defenderán los colores del Club Jaire Aventura-Los Rápidos de Arriondas, es otra tripulación que levanta muchas expectativas.

"Milín" ganó el Sella en 2018, formando barco de equipo precisamente con Pedro Vázquez, en tanto Castañón triunfó en dos ediciones de la Fiesta de las Piraguas, en 2009, junto al cántabro Julio Martínez, ostentando el récord de la prueba (1 hora 1 minuto y 4 segundos) y también en 2019, formando pareja con el bañezano José Julián Becerro. Otra baza del plantel de Arriondas es la K-2 del recordman del Sella –once victorias- Julio Martínez, que paleará con el gallego Brais Sánchez.

La suerte está echada, ya no hay marcha atrás. Arriondas y Ribadesella viven por todo lo alto las horas previas a la Fiesta de las Piraguas de Asturias, el gran evento lúdico-deportivo que pone en el mapa a la ribera del Sella. Más de 1.300 palistas, representando a 25 países, serán de la partida en esta oportunidad, en las inmediaciones del icónico puente Emilio Llamedo Olivera de Arriondas, donde se arremolinarán miles de selleros con sus típicos chalecos y collares para seguir la prueba.

Pregonera de lujo

"Guarde el público silencio (bis)/ y escuche nuestra palabra (bis)/De orden de Don Pelayo/ después de medir las aguas,/presidiendo el dios Neptuno/los actos de esta olimpiada,/ con las novias, los tritones,/ el cañón, los centauros y Pialla,/ nuevamente se autoriza, en Arriondas,/ la carrera de piraguas". Las emotivas palabras que dejó escritas para la historia Dionisio de la Huerta –se cumplen tres décadas de su fallecimiento-, ideólogo, promotor e impulsor de la más internacional de las fiestas de la comunidad autónoma, serán versadas por la pregonera de este año, la regatista Theresa Zabell, la única fémina en la historia del deporte español con dos medallas de oro olímpico. La 87ª edición del Sella se presenta muy interesante, pese a la ausencia de algunos asiduos kayakistas que no han podido acudir por coincidencia en fechas con The World Games, en Chengdu (China), caso del portugués Jose Leonel Ramalho, el francés Jeremy Candy, el danés Mads Pedersen, el gallego Iván Alonso o la zamorana Eva Barrios.

Competencia foránea

A un lado tripulaciones ribereñas y selleras, el abanico se abre por la calidad de competidores que surcarán las aguas del famoso río del Oriente asturiano. Entre los foráneos, las papeletas apuntan a los húngaros Adrian Boros y Tamas Erdélyi, subcampeones de Europa de maratón y bronce en el Mundial. También, un año más, el sudafricano Hank McGregor, once veces campeón del mundo de maratón, que lo intentará junto al también sudafricano Ulvard Hart. Otra K-2 del equipo nacional de Sudáfrica, igualmente muy a tener en cuenta cara al podio del Sella-2025, es la formada por los hermanos Fenn, Mattew y Joshua, que fueron octavos en la anterior edición.

No obstante, los madrileños Adrián Martín –fue segundo, con Walter, el año pasado- y David Rodríguez (Escuela Piragüismo de Aranjuez), seguro que presentarán batalla a los ribereños en las aguas selleras. Algo idéntico acontecerá con los galos Cyrille Carré y Badouine Geniesse, del equipo nacional de Francia, sin olvidar a los australianos Riley Fitzsimmons, subcampeón olímpico (K-4 500 metros, en París-2024), y Cory Hill, este tres veces campeón del mundo de surfski, una dupla de mucho pedigrí y bagaje internacional en distintas especialidades y modalidades, aunque toda una incógnita en este Sella con bajo nivel de agua.

En K-1, el gran favorito, sobremanera con el actual estado que presenta el río, es el vigente campeón de la prueba, el cangués de la Sociedad Cultural y Deportiva de Ribadesella, Javier Sánchez, que saldrá desde el décimo lugar de la "parrilla". Por delante tendrá al danés Philip Knudsen, vigente campeón de Europa sub-23 de maratón, que resultó ganador de la contrarreloj por delante del argentino Julián Daniel Salinas y el riosellano Pelayo Roza (Fluvial de Lugo), segundo y tercero, respectivamente en la crono. En el quinto puesto de salida estará el argentino Manuel Garaycoechea (Jaire Aventura-Los Rápidos). A su lado, otro argentino, Roberto Geringer (Piragüismo El Sella), con el naviego Diego Fernández (Los Cuervos de Pravia), séptimo; el cangués Kiko Vega (SCD Ribadesella), octavo; Guillermo Pérez García (Los Cuervos), undécimo; el riosellano Javi García Román, del equipo de España, decimotercero; Abel García Cimentada (SCD Ribadesella), decimocuarto; y Luis Amado Pérez Blanco (SCD), decimoquinto.

Un poco más retrasados estarán otros dos kayakistas con opciones de meterse en la lucha con los mejores: el joven palista cántabro Ernesto Goribar Echevarria (Club Piragüismo El Sella), internacional con España; y el portugués Alfredo Nogueira Faria, del equipo nacional luso, compañero de Jose Leonel Ramalho en la anterior edición del Sella, donde quedaron a un paso de subirse al podio –cuartos- en la modalidad de K-2. Así como también Pedro Gutiérrez Álvarez (SCD Ribadesella), entre otros.

Miriam Vega, de vuelta

En mujeres K-1 senior, la gijonesa Miriam Vega, actualmente en las filas de la Escuela Piragüismo de Aranjuez, perseguirá reeditar el éxito cosechado en 2019, después de seis ediciones sin poder disputarlo al encontrarse centrada en otras competiciones defendiendo los colores de España. Su máxima rival será la bilbaína Irene Gana (Barrika Piragua Taldea), triunfadora en la prueba sellera en 2022, subcampeona en 2024 y tercera en los años 2019 y 2023.

Otras palistas con posibilidades de luchar por el podio, todas ellas asturianas, serán: la parraguesa Celia Remis (Grupo Covadonga), la piloñesa Andrea Rodríguez (Jaire Aventura-Los Rápidos de Arriondas), la canguesa Carla Corral (Club Piraguas Sirio-La Llongar de Cangas de Onís) y la praviana Yaiza Novo (Club Rías Baixas-Boiro).

Arantza Toledo Espinilla e Irati Osa Irureta, con los colores del equipo nacional de España, tratarán de revalidar el título logrado en la anterior edición de 2024, aunque se lo van a poner difícil las gallegas Tania Alvarez Yates y Tania Fernández García, vencedoras en el año 2023 y segundas clasificadas en los ejercicios de 2018, 2019, 2022 y 2024. Por su parte, la navarra Amaia Osaba Olaberri paleará –ausente Eva Barrios- con la avilesina Llara Tuset Ferrnández.

En la especialidad de canoa, el gallego Manu Garrido Barbosa (Los Cuervos de Pravia) aspira al que sería su tercer Sella consecutiva, después de ganarlo en 2023 y 2024. El riosellano Diego Suárez Díaz (SCD Ribadesella) volverá a ser su más directo rival, no en vano ha ganado el Sella en cinco ocasiones: años 2010, 2017, 2018, 2019 y 2022, copando el segundo puesto en la edición de 2024. Mientras, en C-2, los también gallegos Manuel Antonio Campos García y Diego Romero Fraga quieren sumar otro Sella –el cuarto consecutivo- como barco de equipo.