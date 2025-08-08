Los últimos favoritos entran en juego en La Llorea: Alejandro Álvarez y Juan Pastor fueron los mejores de la jornada del jueves

De nuevo un excelente día acogió a los participantes de la tercera jornada del 31º Torneo de LA NUEVA ESPAÑA-Trofeo Unicaja, sobre el excelente recorrido de La Llorea y que mantiene los "tee" y "greenes", después de las tres jornadas de competición, en perfecto estado. Consecuencia de ello fueron los buenos resultados obtenidos por los 122 jugadores que participaron ayer en La Llorea.

El equipo ganador de la jornada de ayer fue el formado por Alejandro Álvarez Moro y Juan Pastor Fernández, que firmaron su tarjeta con 44 puntos. Jugaron con hándicap 23 y fueron muy regulares, puntuando en todos los hoyos a pesar que en los dos primeros solo obtuvieron un punto, pero fueron a más y llegaron hacer par en siete hoyos.

La segunda pareja del día fue la formada por María José García Rodríguez y José Ramón Menéndez Fernández, que también firmaron 44 puntos, pero como jugaban con hándicap 25 fueron segundos. Igual que sus compañeros, fueron muy regulares y puntuaron en todos los hoyos.

La clasificación de primera la lideran Javier Ortiz de la Torre Collantes y Javier Ortiz de la Torre Molinero, con 43 puntos y jugadores de la Real Sociedad Hípica Española Club de Campo y Jarama RACE, de Madrid.

Uno de los equipos que participaron ayer fue el compuesto por los hermanos y futbolistas avilesinos David y Jorge Rodríguez Lombán, que completaron su recorrido con muy buenas sensaciones, puntuando en todos los hoyos excepto el 2, para firmar 37 puntos. Pero la sorpresa era el que hacía de caddie de Jorge, nada menos que el campeón del mundo y de Europa Juan Mata. "Fue un placer y un honor llevarle la bolsa, verlo jugar e hidratarlo durante el recorrido magnífico de La Llorea, el próximo año vengo a jugar", comentó el futbolista que tiene un hándicap 12.

Como es habitual en el Torneo de LA NUEVA ESPAÑA-Trofeo Unicaja, participan un gran número de veraneantes o profesionales que vienen a la Feria de Muestras. Ese es el caso de Pedro Nogal Hernaiz y José Luis Jiménez Martín, que son de Toledo y vienen desde hace 36 años a la feria con su empresa Nava, especializada en Mantones de Manila y pañuelos de seda entre otras muchas cosas. "Jugamos al golf desde muchos años y llevamos jugando el torneo de LA NUEVA ESPAÑA desde hace 25 años, fuimos abonados fundadores de La Llorea durante muchos años y actualmente somos abonados temporales, pues pasamos temporadas en Gijón, donde tenemos casa en la calle Rufo Rendueles. Nunca ganamos nada en el torneo, pero somos incondicionales del mismo", comentó Pedro mientras su compañero buscaba su guante perdido en el hoyo anterior.

Hoy salen a escena los últimos 168 jugadores y entre todos ellos destacan y se postulan como favoritos para la categoría scratch los equipos Javier Neira García-Elena Arias Quirós y Daniel Granda González-Álvaro Ruiz de Huidobro Liñero, que juegan con hándicap negativo -4.

Hoy, entrega de premios

La ceremonia para premiar a los mejores de la 31º edición del Torneo de golf LA NUEVA ESPAÑA-Trofeo Unicaja, se realizará hoy a las 20:00 horas en las instalaciones de La Llorea.

Los premios se proclamarán de acuerdo al siguiente orden: primera pareja ganadora absoluta del torneo, primera pareja scratch, primeras parejas de Primera y Segunda categoría, segundas parejas de Primera y Segunda categoría, primera pareja senior, terceras parejas de Primera y Segunda categoría y primera pareja sub-21. También tendrá premio el mejor equipo de cada día de competición. Estos premios no son acumulables, excepto los hoyos en uno y los ganadores de cada una de las cuatro jornadas, que lo serán con cualquier otro.

El 31º Torneo de golf de LA NUEVA ESPAÑA-Trofeo Unicaja, está patrocinado por Unicaja, MG Cyasa, Carl’s Jr., Masymas Supermercados, Coral Golf, Motorbox Gijón, Restaurante Los Nogales, Fuensanta, Milar, Las Caldas Villa Termal, PuebloAstur, Martín Muebles, Embutidos Vallina, Editorial Prensa Ibérica, Ayuntamiento de Gijón y Gobierno del Principado de Asturias.