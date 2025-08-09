El Avilés, en la Feria con "potencial y ambición": intacta la ilusión del ascenso

El Real Avilés vivió ayer una jornada especial en la Feria Internacional de Muestras de Asturias, donde el club al completo, con el primer equipo masculino y el femenino, visitó el recinto ferial, recorrió varios stands y aprovechó la ocasión para realizar dos presentaciones oficiales. El delantero Quicala, gran sensación de la pretemporada blanquiazul hasta el momento, y el centrocampista Yasser fueron los protagonistas del mediodía, en dos actos diferenciados que sirvieron para dar a conocer a los nuevos integrantes de la plantilla avilesina, que se estrenará en Primera Federación.

Miguel Linares y Yasser. A la derecha, Quicala. | M. G.-R. / ÁNGEL GONZÁLEZ

El delantero Quicala fue presentado en el stand de Triocar, en un ambiente cercano y distendido. El director deportivo, Miguel Linares, destacó la apuesta del club por un jugador con un perfil muy específico, al que definió como "un futbolista de espacio, de velocidad, de uno contra uno y con descaro, pero que no pierde la capacidad de pausar y crear el juego". Linares destacó también la ambición del jugador y su gran deseo de crecimiento: "Él nos expresó desde el primer día que su techo está más arriba y nosotros queremos ayudarle a conseguirlo".

Quicala, que la pasada temporada militó en el Rayo Cantabria, explicó que la decisión de llegar al Avilés fue sencilla y rápida: "Me enfrenté a ellos el año pasado y me encantó el ambiente y el estadio. Además, tengo compañeros y amigos aquí, y la verdad es que no lo dudé". El delantero reconoció sentirse cómodo en el vestuario, donde la veteranía y la experiencia de jugadores como Campadabal, Babin o Natalio están siendo clave para su adaptación. "Es un lujo aprender de ellos y me está gustando mucho todo lo que estoy viviendo aquí", afirmó.

El stand de Integra Energía acogió la presentación de Yasser, mediocentro al que Linares ya conocía de su etapa conjunta en el UCAM Murcia. Linares destacó su capacidad para desempeñarse en distintas posiciones del mediocampo, con equilibrio, buena salida de balón y capacidad para abarcar todo el campo. "Tiene mucho potencial y ganas de seguir creciendo para tocar el fútbol profesional", señaló.

Yasser explicó que la confianza depositada por Miguel Linares fue clave para dar el paso hacia el Avilés: "Que me conociera como jugador y persona influyó mucho para tomar la decisión". Sobre el equipo, manifestó que la sensación es de un grupo muy trabajado, con las ideas claras y "un bloque muy sólido que puede hacer un año ilusionante".

Meta clara

El centrocampista añadió que el principal objetivo es mantener la categoría, aunque también confía en que el equipo pueda crecer y lograr buenas cosas. "Lo que la afición puede esperar de mí es sacrificio, buen trato de balón y que lo dejaré todo por el equipo", prometió. También recordó la exigencia de la categoría: "Es dura y no perdona errores, debemos ser fuertes en balón parado y cometer pocas fallas para poder hacer las cosas bien".

La temporada se acerca y el Avilés confía en que estas nuevas incorporaciones y el trabajo colectivo sirvan para cumplir los objetivos marcados.