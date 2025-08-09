El Caudal apunta alto: así se presenta el proyecto del conjunto mierense

En el fútbol, como en la vida, no fracasa el que no consigue su objetivo, sino el que deja de intentarlo. Algo similar le ocurre al Caudal Deportivo que, tras varios años lejos de su meta, el curso pasado completó una gran temporada que se quedó sin el premio del ascenso. El cuadro mierense finalizó la campaña en la segunda posición y consiguió un gran resultado en Les Caleyes ante el Lealtad en el play-off, pero todo se vino abajo en el Hermanos Antuña, donde el cuadro caudalista sufrió una de las derrotas más abultadas del curso y dijo adiós al sueño.

El primer once de la pretemporada del Caudal, en el amistoso ante el Covadonga. | LUISMA MURIAS

"Pasado el tiempo, uno va reflexionando. Cuando tienes el play-off hecho tantos meses antes, tienes más presión a nivel psicológico y cualquier imprevisto que te vaya a dar la eliminatoria lo acabas afrontando peor mentalmente", reflexiona semanas después el técnico, Adri González. Ahora ya no es tiempo de lamentaciones, sino de reavivar la ilusión para una temporada en la que el conjunto mierense elevará su exigencia.

El Caudal apunta alto | IRMA COLLÍN

"El objetivo es quedar primeros, es lo que les digo a los futbolistas durante las negociaciones. Luego esto es fútbol y puede pasar de todo, pero un equipo como el Caudal, con esta historia y esta trayectoria, tiene que salir a ganar en estas categorías", explica el vicepresidente de la entidad, Elías Otero. En la misma línea opina González. "Pensar así no significa ser fantasioso. Tenemos que tratar de ser campeones; a lo mejor luego hay que cambiar el objetivo, pero veo bien que el club también vaya en la misma dirección".

Para lograr esta meta, la entidad tenía claros los pasos a seguir. El primero de todos, la renovación de Adri González. "Después de lo del Lealtad no tardamos ni media hora en renovarle. Consiguió darle estabilidad a todas las áreas del club y había consenso dentro de la entidad. Mientras yo esté aquí, Adri se quedará el tiempo que él quiera. Va a ser el entrenador que lleve al equipo a Segunda Federación", asegura. Ambas partes mantienen contacto diario para la confección de una plantilla que será corta y que mantendrá la base del año pasado.

"Queríamos renovar entre 12 y 14 futbolistas y conseguimos renovar a 12. Siempre hay alguna baja que sorprende (refiriéndose a la salida de Sergio Ríos al Mosconia), pero queremos hacer un equipo que sea mejor que el curso anterior para tratar de luchar por el campeonato", refrenda el entrenador caudalista. Hasta la fecha, el club ha realizado siete fichajes: el meta Javi Moral, los defensas Sergio Ordóñez y Santi Cabrera; los centrocampistas Vicente Antuña e Iván Elena; y los atacantes Jairo Cárcaba y Julio Delgado. Y la idea es tener unos 19 futbolistas en plantilla. "Estoy acostumbrado a sobrevivir con plantillas más cortas, lo positivo es que puedes tener a todo el mundo enchufado y los chicos de la cantera también pueden dar un pequeño salto", subraya.

Los mierenses iniciaron la pretemporada el día 28 de julio y el club trata de que los más jóvenes tengan su protagonismo. El juvenil consiguió el ascenso a Primera Nacional y su pichichi, Isaac Martín, promociona al primer equipo. "A la gente de la casa hay que recompensarla para poder formar parte del proyecto. La base de este club es la cantera", defiende Elías Otero.

La exigencia del Caudal será alta para la próxima temporada, pero también lo será la elevada competencia en la categoría a la hora de luchar por el ascenso. El recién descendido Llanera será uno de los rivales a batir, pero también otros conjuntos como el Sporting Atlético, el Covadonga o el Mosconia están confeccionando plantillas para aspirar a todo. "La categoría sigue la misma línea que el año pasado. Siempre hay varios equipos que, presupuestariamente, están por encima de los demás y se suele cumplir. No tengo miedo a decir que estamos haciendo una plantilla para luchar por el campeonato, pero también otros", reflexiona Adri González.

Con el buen rendimiento del equipo durante la anterior liga, el club espera una nueva subida de socios, aunque es un tema que inquieta a la directiva del Caudal. "Me preocupa. Yo lo respeto todo, pero si la mitad de la masa social de Mieres que se va a ver al Oviedo y al Sporting apoyara al Caudal, tendríamos recursos suficientes, ya no te digo para Segunda Federación, sino para estar en Primera Federación", destaca el dirigente mierense, que traslada este problema del fútbol al resto de ámbitos de la ciudad. "Es respetable, pero habría que mirar más por el pueblo", añade.

Con el premio de la Copa

Este curso, además, no será uno cualquiera para el Caudal. El segundo puesto sirvió para clasificarse a la Copa del Rey nueve años después, "una ilusión enorme" y "un premio" a ojos de la directiva, que también halaga el formato implantado en los últimos años. "Ahora es más sencillo pasar de ronda y que te pueda tocar un equipo de Primera. Sería muy positivo porque mueven mucha gente y, para dar a conocer a la ciudad, estaría muy bien", defiende Elías.

Para esa importante cita copera, el Hermanos Antuña tendrá cambios importantes. La grada de Preferente estará renovada y, si nada se tuerce, estará lista para el comienzo de la liga. Más trascendente será la remodelación de su césped, que pasará a ser de última generación y supondrá un impulso para los mierenses en diversas áreas. Sobre todo, en la parcela deportiva. "Es fundamental para los fichajes. Muchos jugadores no querían venir por este tema y alguno de los que incorporamos este año vienen por este cambio; sino, no", desvela Elías. También Adri González destaca la importancia para el juego del equipo, que "ahora será distinto". "A mí me gusta que se juegue con balón. Intentaremos que el juego sea más bonito de ver. Solo el campo ya nos va a hacer jugar mejor", explica.