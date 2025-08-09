"Hay que llegar al centenario de 2030 y tirar la casa por la ventana"

Llegó el día más esperado, la Fiesta de las Piraguas, el Descenso del Sella, una cita indispensable en el calendario deportivo nacional e internacional. Juan Manuel Feliz, presidente del comité organizador de la prueba, analiza el momento de la prueba festiva.

El Descenso Internacional del Sella ha registrado un salto de calidad en las últimas ediciones en cuanto al nivel de participantes. ¿Se mantiene?

Así como en 2024 el Sella coincidió con los Juegos Olímpicos de París, este año coincide con los Juegos Mundiales. Sin embargo, esto no tendrá mucha incidencia en la calidad de los palistas internacionales especializados en maratón. Ya están inscritas muchas figuras nacionales y extranjeras para esta edición, muchos de ellos veteranos en el Sella.

Al no ser año olímpico, quizás sea posible que algunos palistas asiduos en los Juegos se animen.

En los Juegos Olímpicos participan palistas de la modalidad de velocidad mientras que en el Sella participan generalmente los especializados en larga distancia, maratón. Eso no quita para que muchos olímpicos, algunos de ellos medallistas, vengan al Sella porque lo consideran una prueba mítica en la que tienen que participar alguna vez en la vida. Este año, por ejemplo, contamos con la presencia del danés Rene Poulsen, medalla de plata en los Juegos Olímpicos de París y tres veces campeón del mundo.

La inscripción vuelve a ser espectacular, 1.300 palistas de 25 países, nuevo récord.

Es una cifra enorme que convierte al Sella en la prueba del mundo con más participantes en una salida al unísono, algo que nos hace únicos y que constituye todo un espectáculo. En el CODIS no pretendemos que estas cifras sigan aumentando porque todo tiene un límite, pero que vengan piragüistas de los cinco continentes demuestra el valor que tiene el Sella fuera de España.

¿Alguna novedad en cuanto a representación de nuevos países en la Fiesta de las Piraguas?

Este año contamos con la presencia de países que venían hace 50 años, cuando el Sella comenzó a ser internacional, y que habían dejado de venir por motivos diversos, como es el caso de Venezuela o México. También habrán representación ucraniana e incluso algunos países con poco potencial piragüístico como Emiratos Árabes Unidos y Singapur.

Parece que hay un ramillete de palistas asturianos que aspiran a subirse a lo más alto del podio.

Efectivamente, hay muy buenas K-2 y K-1 asturianas que lucharán por el podio en sus respectivas categorías. El nivel de los piragüistas de maratón en Asturias es muy alto y, teniendo en cuenta que compiten en casa, todos sueñan con la gloria de subirse a los más alto y contar con una placa para siempre en el Paseo de los Vencedores, en Ribadesella. Entre las K-2 hay que contar con parejas asturianas como Miguel Llorens y Alberto Plaza, Walter Bouzán y Bertín Llera, Pedro Vázquez y Javi López, Milín Llamedo y Miguel Castañón...

¿Prevén incrementar el capítulo de premios en metálico?

Los premios en metálico para esta edición ya se han aumentado y son, con diferencia, los mayores que se conceden en España en pruebas de descenso de ríos. No obstante, las cantidades están muy alejadas de las que se manejan en deportes profesionales. El piragüismo sigue siendo un deporte muy amateur.

¿Veremos alguna vez al piloto de F1 Fernando Alonso como pregonero?

Probablemente sí, Fernando Alonso reúne todas las características para ser pregonero del Descenso del Sella, pero mientras esté en activo es muy difícil que las fechas del Sella sean las más adecuadas para él.

También ha mejorado ostensiblemente la parte lúdica de la fiesta, las nuevas generaciones tiran del carro.

El Descenso del Sella tiene la vertiente festiva, la Fiesta de las Piraguas, declarada de Interés Turístico Internacional en 1980, y esta vertiente lúdica goza también de muy buena salud. Aquí se incluyen aspectos como el desfile, el pregón, el Tren Fluvial, la cabalgata automovilística, la comida en los Campos de Oba, etc. Prueba de ello es el aumento de grupos de entusiastas que se organizan en los distintos pueblos y ciudades para acudir al Sella. Sirva como ejemplo el recientemente formado en Ribadesella, "La Marea del Sella", que se une al ya tradicional "Antaina" y que en unos pocos meses ha incorporado a cientos de asociados.

Y dentro de nada, el centenario de la prueba piragüistica más conocida a nivel internacional.

El Centenario del Sella será en 2030. El primer descenso oficial del Sella fue en 1930 y desde entonces se celebró todos los años con la excepción del periodo 1937 a 1943 por la Guerra Civil y postguerra, más el 2020 y 2021 por la pandemia del covid. El Sella es una de las competiciones de piragüismo más antiguas del mundo que se siguen celebrando; cuando se creó la Federación Española de Piragüismo ya tenía el Sella 29 años. Hay que ir planificando ya los actos de ese Centenario para llegar al 2030 y "tirar la casa por la ventana".

¿Vive su mejor momento el Comité Organizador del Sella?

Mientras el Sella salga bien, todos los momentos son buenos. A los que nos apasiona esta competición y fiesta lo que nos importa es el resultado: ver disfrutar al público, ver a algunos llorar con el "Asturias Patria Querida", a otros soltando adrenalina con las palas en los cepos, emocionarse a la llegada y retozar luego por los Campos de Oba... Todo eso no tiene precio.