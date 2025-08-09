El lateral internacional argentino Elián Goux completa la plantilla del Confía Base Oviedo
El nuevo jugador azul puede estrenar su nueva camiseta en el amistoso de Vallobín ante el Bathco Torrelavega
Lucía Fernández
El Confía Base Oviedo cierra su plantilla con un fichaje de nivel internacional, Elián Goux, jugador argentino convocado recientemente con la selección absoluta. A su llegada a Oviedo el lateral confesó estar «muy contento por estar aquí y formar parte de este club; ansioso por lo que viene, por el desafío de cambio de Liga». Y añadió «lucharemos para conseguir los objetivos y vamos a dar siempre lo mejor».
El jugador, nacido en 2001, consiguió ser campeón de Italia con el Conversano, uno de los tantos equipos en los que jugó. Su carrera en el balonmano comenzó en las categorías inferiores de Sedalo, en su Argentina natal. Allí defendió también los colores del Colegio Ward y de River Plate, donde se alzó con su primer título. En Europa, sus primeros pasos fueron en Portugal, en el Sporting de Horta, y siguieron por Italia, primero en el Eppan y por último en el Conversano.
El Confía Base Oviedo afronta su vuelta a la División de Honor Plata con 17 jugadores. Cinco nuevos fichajes (Elián Goux, Jorge Ureña, Mikel Galán, Pablo Granda y Juan Prieto) y 12 renovaciones.
Esta tarde disputará el primero de sus tres amistosos, en el que se prevé que pueda tener alguna participación Goux. A las 19.00 horas, en el polideportivo de Vallobín, se medirá al Bathco Balonmano Torrelavega, que la pasada campaña fue tercero en la Liga Asobal.
Los dos restantes serán el próximo miércoles 12 de agosto, en el mismo lugar. A las 18.00 horas contra el Ademar y a las 20.30 horas contra el japonés Toyoda Gosei.
