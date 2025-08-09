Todo el mundo nada en Navia: así se presenta la tradicional prueba

Un aumento del 13,5% en el número de nadadores respecto al año pasado. Es la cifra que explica el enorme crecimiento que ha vivido el Descenso de un año para otro, que contará en su 67ª edición que se celebra mañana a las 17.30 horas con una participación de récord. Entre los más de 1.200 inscritos estarán representados tres continentes: Asia, América y Europa. Este último incluye a once de los quince países que competirán en la prueba, que son Alemania, Reino Unido, Francia, Portugal, Países Bajos, Italia, Irlanda, Rusia, Suiza y República Checa.

Los países restantes son los conformados por Estados Unidos, Argentina, China y Emiratos Árabes Unidos. En el apartado nacional, hay 17 comunidades autónomas, así como la ciudad autónoma de Ceuta, que cuentan con al menos un nadador. Además, todas las provincias del país salvo Ávila, Huesca, Lleida y la ciudad autónoma de Melilla estarán representadas, como mínimo, por un competidor. En el millar de nadadores que tomarán la salida, el abanico de edades de los participantes es de casi siete décadas. Un niño de 8 años y un hombre de 75 serán el competidor más joven y el más veterano, respectivamente. La prueba promete emoción, puesto que los ganadores del año pasado, Andrea Filadelli y Celine Rieder, no competirán en esta edición.