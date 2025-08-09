Nuevo triunfo gijonés en la segunda regata de la Semana Asturiana de Vela

Una gran meteorología arropó la victoria del "Gintonic III" del Club Bahía de Gijón

Imagen del primer día de regatas de la Semana.

Imagen del primer día de regatas de la Semana. / @G4_FOTO (IEVGEN GENSIUROVSKYI)

L. FERNÁNDEZ

Gijón

La XXVI edición de la Semana Asturiana de Vela vivió ayer una de las pruebas más especiales, la regata inversa. Partió desde el antepuerto del puerto deportivo de Gijón rumbo a Luanco, completando una distancia de 8 millas. La victoria fue para "Gintonic III" del Club Bahía de Gijón, cuyo patrón es Fernando Sanz. Completó el podio el Real Club de Regatas. En el segundo escalón, su barco "GS1" (Great Sailing One) con Fernando Alonso y en tercer lugar el "ITA II" de Pedro Guerra. Tras esta jornada deportiva, a las 20.00 horas se realizó la presentación de las regatas en las instalaciones de la Federación Asturiana de Vela y se entregaron los de premios de la A2 y de la inversa. n

