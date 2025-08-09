Nuevo triunfo gijonés en la segunda regata de la Semana Asturiana de Vela
Una gran meteorología arropó la victoria del "Gintonic III" del Club Bahía de Gijón
L. FERNÁNDEZ
Gijón
La XXVI edición de la Semana Asturiana de Vela vivió ayer una de las pruebas más especiales, la regata inversa. Partió desde el antepuerto del puerto deportivo de Gijón rumbo a Luanco, completando una distancia de 8 millas. La victoria fue para "Gintonic III" del Club Bahía de Gijón, cuyo patrón es Fernando Sanz. Completó el podio el Real Club de Regatas. En el segundo escalón, su barco "GS1" (Great Sailing One) con Fernando Alonso y en tercer lugar el "ITA II" de Pedro Guerra. Tras esta jornada deportiva, a las 20.00 horas se realizó la presentación de las regatas en las instalaciones de la Federación Asturiana de Vela y se entregaron los de premios de la A2 y de la inversa. n
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Gijón pide llevar atados a los perros en parques ante la preocupante disminución de pájaros y así reaccionan los dueños de mascotas
- Oviedo multará con 200 euros a los vehículos que entren en el centro de la ciudad sin pegatina ambiental (y calcula recaudar casi 370.000 euros hasta 2028)
- Los bomberos, hartos de atender emergencias de avispa asiática: una de cada cuatro salidas ya tiene que ver con la velutina
- Dos horas de atasco monumental (con más de seis kilómetros) en la autopista Y por tres accidentes sin heridos
- Alerta de la Policía en Asturias: aparecen estas marcas en las puertas y debes hacer esto para que no te roben en casa
- El 'boom' turístico de Avilés llena bares y terrazas, pero los hosteleros advierten: 'El auge de visitantes no se traduce en más ingresos, lamentan los hosteleros
- Arranca la Semana Grande y Gijón está a rebosar: los precios exorbitados que han alcanzado los hoteles
- Asturias, un oasis en la gran ola de calor: lo que se viene y lo que ya se está notando en los hospitales