El Torneo Dionisio Nespral "sube en sets y de nivel" en su 61ª edición
Son pocos los torneos que pueden presumir de la solera y tradición del Dionisio Nespral, que con la que va a comenzar el próximo 10 de agosto cumple ya 61 ediciones de historia. Esta nueva entrega fue presentada ayer en el Ayuntamiento de Gijón en presencia del concejal de Deportes, Jorge Piñeda; la directora general de deporte, Manuela Fernández, y el presidente del Real Club de Tenis, Florentino Cueto. Además, el torneo, que se profesionalizó el año pasado, sube este año de categoría al pasar al circuito ITF25, lo que supuso nuevas dificultades para su organización. "Solía ser un torneo muy familiar en sus primeros años, luego paso a ser un torneo nacional, de exhibición, de leyendas... Ahora decidimos profesionalizarlo hasta el punto de que vengan jugadores del top 150 del mundo", explicó Cueto. Por su parte, Pañeda destacó el "compromiso del gobierno local con el deporte",a l igual que la directora general, que dio la enhorabuena al torneo por "subida de sets y de nivel" y resaltó la fórmula público/privada que calificó de "indispensable" para la continuación de este tipo de eventos. El Dionisio Nespral llegó a acoger a grandes tenistas espñaoles como Feliciano López, Carlos Moyá, que llegó a ser número uno mundial, o el gijonés Pablo Carreño. El torneo se disputará en el Club de Tenis de Gijón entre mañana y el 16 de agosto.
