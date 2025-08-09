El veterano Garmendia manda en el estreno del Nacional Tres Estrellas del Chas

El Chas abrió sus puertas a los jinetes y amazonas en el nacional tres estrellas. El protagonista de la primera jornada ecuestre fue Jesús Garmendia, jinete leyenda de 59 años, que dominó el trofeo Gijón de 1,35 metros. El segundo puesto fue para Javier Gutiérrez y el tercero para Gonzalo Menéndez.

En la categoría de 1,30 metros, la victoria fue del asturiano Leonardo Medal, al que siguieron el también asturiano Daniel Ocaña y Cristóbal Peris.

La presencia asturiana en el primer y segundo puesto se mantuvo, además, en las pruebas de 1,20 y 1,10 metros.

Gonzalo Menéndez fue el líder en la de 1,20 metros, acompañado en el podio por Andrea Bermúdez y Nerea Gómez.

En el caso del concurso de 1,10 metros el triunfo fue de Ana Palacios, el segundo puesto de Virginia Ouzande y el tercero de Jimena Trapote.

El primer día de actividad en el Chas comenzó a las 8.00 horas y se despidió a las 20.00. Doce horas que contaron con buena afluencia de público. n