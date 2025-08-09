¿Qué convierte al Torneo de Tenis Playa de Luanco en algo distinto? Para Carlos Ferrer, son los voluntarios y la gente del pueblo, que transforman la competición en una experiencia cercana para jugadores y público.

Valoración personal y general del torneo de este año.

Muy bien. No te podría poner una nota porque siempre hay cosas que mejorar, no te diría un 10, pero ha sido espectacular. Quiero recalcar la labor de todos los voluntarios, del comité y, en especial, de los pisteros en el segundo día, que fue el más complicado por el viento, y respondieron a la perfección.

¿Qué sensaciones se llevan los jugadores?

Acaban muy contentos. Richard Gasquet ya nos ha dicho que quiere volver. Edas Butvilas, cuando lo dejamos en el aeropuerto, decía que ya echaba de menos Luanco. Pedro Cachín, nada más irse, se vio todos los partidos que quedaban. Cuando dicen en la arena que quieren volver es verdad: disfrutan del ambiente y de que la gente sea respetuosa cuando los ven pasear. Que los jugadores digan "quiero volver" es la mejor prueba de que lo estamos haciendo bien.

¿Cómo ha sido su colaboración?

Genial. Hemos tenido la suerte de contar con tenistas de gran nivel, no solo en la pista sino fuera de ella. Estuvieron muy dispuestos a colaborar en las novedades de este año, el Challenger, la firma del mural, el viaje en barco, e incluso aportaron ideas para próximas ediciones que nos pueden ayudar a captar más patrocinadores.

¿Cuál ha sido la respuesta del público y la asistencia a la playa?

Fantástica: público entregado, muy buen ambiente en los partidos clave y una sensación de cercanía con los jugadores. La gente sigue el torneo y lo vive; eso hace que el espectáculo sea completo. Los voluntarios y la gente de Luanco convierten el torneo en algo único.

¿Qué impacto tiene el torneo en el pueblo y el comercio local?

Se nota mucho en hostelería y comercio: visitantes que vienen a ver los partidos se quedan a comer, a pasear y a gastar en el pueblo. Es un empujón para el turismo local durante los días del torneo.

¿Algún jugador que tengan en mente para el año que viene?

Contactamos cada año con muchos jugadores, pero no quiero dar nombres para no crear falsas expectativas. Si pudiéramos elegir, intentaríamos traer a Djokovic, Nadal, Federer, Alcaraz, Sinner o Ruud. Pero todo depende de presupuesto, mareas y compatibilidad con el calendario internacional.

¿Cómo se selecciona o se contacta a los jugadores cada año?

Trabajamos con agentes y revisamos calendarios. Hay jugadores a los que llamamos año tras año; al final influyen presupuesto, fechas, mareas y qué torneos coinciden. Es mucho trabajo de contactos y paciencia.

¿Han contactado con Nadal o Alcaraz en algún momento?

En el libro de los 50 años contamos intentos antiguos: con Nadal se intentó en 2005-2006, pero una lesión impidió su venida; este año se intentó contactar pero desde su retirada no coge raqueta con frecuencia, así que no era el momento. Alcaraz iba a venir en 2021, pero la pandemia lo canceló antes de su explosión como figura mundial.

¿Cuáles han sido los retos logísticos más grandes este año?

El viento del segundo día fue el mayor reto y ahí la labor de pisteros y voluntarios fue clave. Además, coordinar mareas, horarios y la disponibilidad de jugadores dentro de un calendario internacional exige mucha planificación.

¿Cómo ha sido el balance económico?

Todavía no lo tenemos cerrado; cuando lo tengamos pasaré las cifras.

¿Cómo llegó a ser codirector?

Mi padre empezó como pistero y más tarde fue tesorero y director. Yo crecí ayudando: recogepelotas, chófer, traductor, montaje de patrocinadores… Al final me dieron el título y ahora formamos parte de un comité de 13 o 14 personas, más multitud de voluntarios.

Anécdota breve de esta edición.

Ayer, en la final, se me escapó una parte de la traducción tras una respuesta larga. Pedí disculpas a quien pudiera haberlo notado, pero al final el mensaje quedó claro y se palpó la cercanía del torneo.

¿Y qué se lleva como codirector?

La experiencia y, sobre todo, ver a los niños alucinar: hay chavales que ni conocen a los jugadores y, al verlos aquí tan cerca, se les ilumina la cara. Esa sonrisa lo compensa todo.