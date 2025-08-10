El Alimerka Oviedo Baloncesto navega hacia el "objetivo 3.000"

El Alimerka Oviedo Baloncesto continúa explotando el tirón del estreno en el Palacio de los Deportes para aumentar su masa social, algo necesario ante la gran capacidad de su nuevo hogar. El club azul ha llegado a los 2.100 socios y confía en alcanzar los tres millares cuando dé comienzo la competición. El estreno, en principio porque aún no hay confirmación de fecha y hora, será el fin de semana del 27 y 28 de septiembre. Lo que sí es seguro es su rival: nada menos que el Estudiantes y en el Palacio ovetense.

Es un momento clave en la historia del OCB, y todos los estamentos del club lo tienen claro. Por ello diseñaron una campaña ambiciosa para aumentar la masa social, que incluye dos por uno a los abonados de la campaña anterior, y que está dando resultados. Ya están agotados los asientos de la tribuna baja y de la media quedan únicamente unos pocos disponibles. El periodo para abonarse, ya sean renovaciones o altas, continúa abierto tanto a través de la web como del correo electrónico.

De forma paralela a la labor de captación de socios, el club trabaja para confeccionar una plantilla que esté a la altura del reto que se presenta. Ya están confirmadas diez piezas y falta por incorporar un exterior que compense la inesperada baja de Steven Verplancken, que rescindió su contrato para fichar por el Champagne Basket francés. Continúan de la pasada temporada el base Duscak, el alero Raúl Lobaco, el ala-pivot Robert Cosialls y el pivot Alonso Faure, y han sido fichados el base Greg Parham, los escoltas Fede Copes y Pablo Longarela, el alero Calvin Hermanson los pivots Daniil Shelist y Francis Nwaokorie. Los esfuerzos del club van encaminados a que el exterior que falta sea de calidad.

Los jugadores están citados para realizar los reconocimientos médicos entre el lunes 18 y el martes 19 en el Centro Médico y en la Clínica Barreto. El cuerpo técnico confía en poder iniciar el trabajo de pista ya el mismo miércoles 20 con todos los componentes de la plantilla. Una política, la de contar con la totalidad de los jugadores para comenzar los entrenamientos, que está tratando de desarrollar la entidad en las últimas campañas.

Siguiendo también con la política del cuerpo técnico que dirige Javi Rodríguez, flanqueado un año más por Iñaki Ereño y Álex Lesmes, el equipo tratará de probarse en pretemporada contra algunos de los candidatos a estar en la zona alta de Primera FEB. Aunque faltan por concretar fechas y sitios, el Alimerka Oviedo se enfrentará este verano al Tizona Burgos, al Obradoiro y al Palencia.