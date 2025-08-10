El apático Avilés es castigado en el campo del Mosconia (3-0)
"Ha sido un accidente, un problema colectivo que el equipo no ha podido afrontar", admite el técnico blanquiazul, Javi Rozada, tras caer en el Vega de Anzo con dos goles de Quirós y uno de Uche que premiaron a unos locales bien plantados y sin fisuras
El Avilés sufrió una derrota en su visita al Marqués de la Vega de Anzo al caer por 3-0 ante el Mosconia, conjunto de Tercera Federación que mostró una notable solidez defensiva y una gran efectividad en ataque. El equipo dirigido por Javi Rozada, que unos días antes había realizado un partidazo ante el Sporting, nunca se sintió cómodo sobre el césped y pagó caros sus errores en un encuentro que el propio técnico avilesino calificó como "un accidente" y del que espera extraer lecciones de cara a la recta final de la pretemporada.
El conjunto moscón, que presentó su once de gala, se adelantó en el minuto 18, cuando Sergio Ríos desbordó por la izquierda y sirvió un centro preciso que Juan Quirós remató de cabeza al fondo de la portería de Álvaro Fernández. Antes del descanso, en el 42, Borja Alonso puso un envío desde la derecha que el propio Quirós volvió a cabecear libre de marca para firmar su doblete y establecer el 2-0.
Intento de reacción
En la segunda mitad, el Avilés intentó reaccionar, pero se encontró con un rival bien plantado y sin fisuras atrás. El 3-0 llegó en el 58, en un saque de esquina botado por Christian Muñiz que Uche cabeceó con potencia. El tramo final, marcado por nueve cambios y el desgaste físico, apenas dejó acciones de peligro.
Rozada reconoció que el equipo no tuvo los niveles de compromiso, intensidad y concentración que exige cualquier partido: "ha sido un problema colectivo total que el equipo no ha podido afrontar" y asumió su parte de responsabilidad en la imagen ofrecida, aunque recordó que la pretemporada está siendo positiva y que aún restan tres semanas de trabajo antes del inicio liguero.
Por su parte, el técnico del Mosconia, Josmay, valoró el triunfo como un buen test para acumular minutos, "sensaciones, ir olfateando un poco lo que se percibe tanto en el verde como fuera del verde", aunque subrayó que lo importante será rendir en los compromisos oficiales, como la Copa Federación y la Liga. También celebró la buena imagen de su equipo y el hecho de no haber sufrido lesiones.
