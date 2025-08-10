El Confía Base planta cara al tercer clasificado de la Liga Asobal
El conjunto ovetense realiza un gran primer tiempo antes de caer por 23-32 en el primer amistoso de la pretemporada ante el Bathco Torrelavega
N. L.
Con apenas semana y media de entrenamientos, el Confía Base Oviedo comienza a carburar. El equipo carbayón, que esta temporada vuelve a Plata, plantó cara ayer, en su primer amistoso, a uno de los rivales más exigentes de esta pretemporada. Los de Daniel Bandrés estuvieron muy centrados, sobre todo en la primera mitad, aunque terminaron cayendo por 23-32 ante todo un Bathco Torrelavega –tercer clasificado en la última temporada en Asobal- en Vallobín.
El encuentro comenzó con el Confía Base Oviedo muy concentrado y realizando minutos de un gran balonmano. En los compases iniciales, los locales jugaron de tú a tú a los cántabros con protagonismo para los lanzamientos de Hélio Pina y para los tantos de Pulgar y Emi Franceschetti. Los de Daniel Bandrés lograban mínimas ventajas y nunca se vieron por debajo en el marcador hasta el minuto 12. En los últimos 15 minutos de la primera mitad, los carbayones solamente encajaron cinco goles, y solo un penalti a tres segundos del descanso dio una mínima ventaja a Bathco Torrelavega.
En la segunda mitad, los cántabros dieron un ritmo más alto al partido y estuvieron más certeros en ataque, lo que unido al esfuerzo físico a estas alturas de pretemporada, decantó el choque. Un parcial de 2-6 en los primeros seis minutos ya terminó por desequilibrar el partido. El cuadro local cometió algunos errores no forzados, pero, pese a todo, siguió peleando, y Daniel Bandrés repartió minutos entre los 17 integrantes de la plantilla. El próximo miércoles, 13 de agosto, el Confía Base Oviedo disputará otro triangular en Vallobín ante Abanca Ademar, vigente subcampeón de Copa del Rey, y el Toyoda Gosei japonés. El primer partido, entre Ademar y Confía Base Oviedo comenzará a las 18:00 horas.
