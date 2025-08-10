El Descenso de la Ría de Navia, cuestión de segundos: los nadadores Moritz Bockes y Caroline Jousse se imponen en finales ajustados

Dos victorias, ambas muy peleadas hasta el final, pero sin necesidad de foto finish. Moritz Bockes y Caroline Jousse se han convertido esta tarde en los ganadores de la 67.ª edición del Descenso de la Ría de Navia.

Las dos pruebas reina de este descenso se decidieron en los últimos metros. Bockes (37:50), acompañado en el podio del italiano Alessio Occhipinti (37:54), segundo, y de Guillem Pujol Belmonte (38:05), tercero, vence así en su primera vez nadando en Navia.

En la categoría 5.000 femenina, Caroline Jouisse (45:39) venció con seis segundos de ventaja respecto a la segunda clasificada, María de Valdés Álvarez (45:45), quien peleó hasta el último instante por la plata ante la italiana, Alessia Ossoli (45:46), que completó el podio.

En las otras dos categorías competitivas, 1.100 metros (hasta 13 años) y 2.400 metros (hasta 14 años), se impusieron Marina Iglesias (Grupo Covadonga) y Adrián Meré (Santa Olaya), y Alba Castro y Pol Feito, respectivamente.