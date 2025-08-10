Irene Alonso, protagonista del sábado en el Tres Estrellas del Chas

Un día más de éxitos para Asturias. Los jinetes y las amazonas asturianos se mantienen en las primeras posiciones en el segundo día del Tres Estrellas en el Chas.

La competición arrancó a las 8 de la mañana y finalizó 12 horas más tarde. La protagonista del sábado fue Irene Alonso, amazona del Club Hípicos Astur, junto a su caballo "Los potros Z", que venció en la prueba de 1,35 metros.

En segunda posición el castellano leonés Pablo Moralejo con "Flamenco JGF" y en el tercer puesto la asturiana Ari González con "Visama Patria". La competición más destacada contó con 40 salidas a pista.

En la prueba de 1,30 metros Leonardo Medal García estuvo presente en el podio por partida doble. El jinete gijonés y dueño de la hípica Manzaneda (Gozón) obtuvo la victoria con el caballo "Parker" y la tercera plaza con "Rey de Gozón". El segundo puesto fue para Mar Pérez con "Diane du Val".

Las competiciones de 1,35 y 1,30 metros se realizaron con baremo contrarreloj, esta última con desempate.

Gonzalo Menéndez volvió a coronarse en la competición de 1,20 metros, Trofeo LA NUEVA ESPAÑA, con "Letaway de Sorribas". Pablo Medal , junto a "Babaloo de Ost", alcanzó la segunda posición y en la tercera se situó la gallega Sofía Rodríguez con su caballo "Ustinov Coco". El trofeo de La Nueva España fue la prueba con más salidas a pista, concretamente 95 veces.

Los asturianos conquistaron todo el podio de los 1,10 metros un día más. La victoria vuelve a ser de Ana Palacios y "D’One", y también repite posición la segunda clasificada, Virginia Ouzande, con "Wunder D". En esta tarde de sábado cerró el podio Juan Palat y su caballo "Aries". Esta prueba también contó con un buen número de salidas a pista, 87.

Tanto el 1,20 y el 1,10 metros se llevaron a cabo con un baremo de dos fases especial.

Esta tarde, el Chas se despedirá de la hípica, pero no por mucho tiempo. El próximo viernes 15 de agosto arranca el nacional cuatro estrellas, hasta el domingo 17. Y del viernes 21 al 23 se disputará el nacional cinco estrellas.

La hípica dirá adiós a Gijón por todo lo alto con el Concurso Hípico Internacional. Grandes jinetes y amazonas estarán presentes en un concurso que comienza el martes 26 de agosto y durará hasta el 31 en Las Mestas.