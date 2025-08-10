Dos nuevas mangas cierran hoy la Semana Asturiana de Vela y darán a conocer los participantes en el Nacional

La tercera jornada de la Semana Asturiana de Vela llevó ayer a la flota a completar un recorrido costero de 13 millas entre Gijón, Candás y regreso a Gijón, puntuable para el Campeonato de España. Hoy, con dos mangas barlovento-sotavento en la bahía, se cerrará la competición y se conocerán los vencedores.

En la salida de ayer tomaron parte 17 embarcaciones, la mayoría asturianas, además de un barco cántabro y otro vasco. El "Taxus Medio Ambiente", patroneado por José Rábano y del Club de Vela Bahía de Gijón, se impuso en Crucero 1 con un tiempo de 2 horas, 8 minutos y 27 segundos, seguido por el "Bullbox" de Luis Noguera, del Club Náutico San Esteban, a 1 minuto y 16 segundos, y el "GS1" (patroneado por Fernando Alonso, Real Club Astur de Regatas), a 11 minutos y 43 segundos".

En Crucero 2, el triunfo fue para "El Pendo" (Ricardo Reguillón, Club Náutico Parayas), con 2 horas, 37 minutos y 4 segundos", por delante del "Gin Tonic III" (Fernando Sanz, Club de Vela Bahía de Gijón), a 6 minutos y 52 segundos", y del "Ita II" (Pedro Guerra, Real Club Astur de Regatas), a 25 minutos y 49 segundos".

Clasificación general: 1º "Taxus Medio Ambiente"; 2º "Bullbox"; 3º "GS1"; 4º "Marichu"; 5º "El Pendo".

Aunque se esperaba un viento de hasta 16 nudos, la nubosidad lo dejó en apenas 6 a 8, lo que, según Miguel Alfonso Palos, "exige a las tripulaciones mucha intensidad y concentración". Tanto el "Taxus" como el "Bullbox", afirma, "son dos embarcaciones asturianas que dominan en la costa cantábrica".

Hoy, con dos pruebas más técnicas dentro de la bahía, "las tripulaciones tendrán que trabajar con más agilidad". Las previsiones apuntan a un aumento de la intensidad del viento, con 15 nudos sostenidos del nordeste y rachas de hasta 20, algo que, en palabras de Palos, "va a ser muy interesante". La entrega de premios está programada para las 18.00 horas.