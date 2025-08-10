Nuevo éxito de la cita del verano: 544 jugadores en el campo de golf de La Llorea

La 31ª edición del Torneo LA NUEVA ESPAÑA-Trofeo Unicaja, celebrado en el campo municipal gijonés de La Llorea, contó con la participación de 544 jugadores, 44 más que en la pasada edición, durante cuatro intensos y calurosos días sobre un recorrido que fue elogiado por todos los participantes. También recibieron felicitaciones los componentes del equipo de control de La Llorea y el Comité de Competición, que resolvió las pocas dudas o incidencias de los jugadores durante el torneo.

En cuanto a resultados deportivos, destacar que 101 equipos, 202 jugadores, presentaron sus resultados hándicap igual o bajo par del campo.

Del análisis de las licencias federativas de los 544 participantes se extraen los siguientes datos: 117 jugadores son de otras comunidades, principalmente de Madrid, y representan el 21,50 % del total. Los 427 restantes, que representan el 78,50 %, son de todos los campos y clubes asturianos: Golf Gijón, Golf Las Caldas, Real C. G. Castiello, Real C. G. La Barganiza, La Morgal Sports, C. G. Madera III, C. G. La Rasa de Berbes, Golf Municipal Llanes, C. G. Villaviciosa, Deva Golf, C. G. Cajastur, C. G. La Ventura, Castropol Golf, C. G. Las Caldas, C. G. La Cuesta Llanes, C. G. Municipal Llanes, C. G. Balagares, Escuela Llorea y Federación Asturiana.

Según las licencias de juego, los jugadores procedieron de la zona de Gijón, 196; de Oviedo, 137; de Avilés, 15; del Oriente, 33; del Occidente, 3, y de otras Comunidades Autónomas, 117. Otros 43, con licencia de la Federación, quedan sin determinar.

Elena Arias Quirós golpea la bola en «tee» del hoyo uno de La Llorea observada por sus compañeros: Daniel Granda González, Álvaro Ruiz de Huidobro y Javier Neira García. / BENJAMÍN LEBRATO

Por clubes, el que más jugadores aportó fue Golf Gijón con 75, seguido de Las Caldas, con 61; La Barganiza, 56; Castiello, 55; Madera III, 50; Federación Asturiana, 43; Rasa de Berbes, 20; La Morgal, 13; Balagares, 12; Deva, 11; Villaviciosa, 9; otros clubes, 22, y otras comunidades, 117.

En el ámbito de las categorías por edad participaron 33 jugadores sub-21 y 126 en mayores de 22 a 50 años. La categoría senior, que es la que más aporta al ser desde los 50 años, registró 385 jugadores, que por género fueron 104 mujeres y 440 hombres.

El día de mayor participación fue el viernes, con 168 jugadores, seguido de los 134 del miércoles, los 122 del jueves y los 120 del martes.

El Campo Municipal de La Llorea, primero de los campos públicos de España, presenta desde su inauguración en 1995 unas cifras de utilización muy altas que lo sitúan en el podio a nivel nacional. Es un campo con gran aceptación popular y por tanto de máxima utilización a lo largo de todo el año, presentando un estado excepcional, reconocían los participantes del torneo de LA NUEVA ESPAÑA al finalizar sus recorridos.

El campo de La Llorea es el recorrido oficial del torneo desde 1997, después de los dos primeros torneos celebradas en La Barganiza y Castiello. A lo largo de las 31 ediciones del torneo, la participación se acerca a los catorce mil jugadores.

El Comité de Competición felicitó a todos los participantes por su colaboración en el cuidado y atención del campo.

Con respecto a los premios especiales de "hoyo en uno", Juan Cuervo-Arango Sainz hizo "hoyo en uno" en el cinco del recorrido gijonés, recibiendo como premio un Driver XXIO Prime SP1300, que entregó Judith Varona, representante de Coral Golf.

Seis "hoyos en uno"

En las treinta y una ediciones celebradas del torneo, con la citada participación global cercana de catorce mil jugadores, solo seis de ellos consiguieron "hoyos en uno" en el 5, 8 y 16 del recorrido de La Llorea. Los premios recibidos fueron un coche, un reloj, tres motos y este año un Driver.

El premio más deseado de todos los participantes este año, consistente en un coche MG3 Hybrid Luxury, de MG Cyasa, para un golpe perfecto o con mucha suerte en el hoyo 16, no fue conseguido por nadie y quedó un año más sin conductor.

El 31º Torneo de golf de LA NUEVA ESPAÑA-Trofeo Unicaja contó con el patrocinio de Unicaja, MG Cyasa, Carl’s Jr., Masymas Supermercados, Coral Golf, Motorbox Gijón, Restaurante Los Nogales, Fuensanta, Milar, Las Caldas Villa Termal, PuebloAstur, Martín Muebles, Embutidos Vallina, Editorial Prensa Ibérica, el Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias.