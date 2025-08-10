Un Sella "muy especial": la curiosa historia del triple campeón Quentin Urban

Uno de los campeones durante las tres últimas ediciones del Descenso del Sella en K-2 masculino, Quentin Urban, estuvo presente ayer sobre las aguas del río asturiano para competir de una forma muy diferente. El francés, que anunció su retirada hace meses, volvió a la competición en categoría K-2 mixta para formar equipo con su actual pareja, Lou Boisnard y consiguiendo un meritorio 5º puesto tras sufrir unos problemas en su piragua. Mientras tanto, el compañero con el que logró la gloria durante los últimos años, Jérémy Candy, está compitiendo en los Juegos Mundiales que se disputan en China durante estas fechas.

“He ganado todas las competiciones con las que soñé durante mi carrera (el Mundial, el Europeo, el Sella…) y no quería seguir porque en Francia no es un deporte profesional. Debía trabajar y es muy difícil compaginarlo con una preparación de alto nivel, además de que tenía que pagar todos los viajes y competiciones”, explicó el francés al hablar de su retirada.

Su pareja, Lou Boisnard, competirá en septiembre en el Mundial de Hungría y Urban aceptó rápido. “Para los dos es un placer”. La competición comenzó bien para ambos, sin embargo, a 500 metros de la salida tuvieron un problema con su canoa que les impidió luchar por el podio. “Una parte se rompió y teníamos mucha agua en la piragua. Para Lou no fue posible remar con normalidad. Intentamos hacerlo lo mejor posible, pero fue difícil”, lamentó.

Quentin reconoció “estar triste” porque el año pasado su pareja no pudo repetir el oro de la anterior edición. “Ganar con un compañero está muy bien, pero con mi pareja era aún más especial”, expresó. Pese a ello, Urban no descarta regresar el año que viene a una de sus pruebas favoritas. “A ver si podemos conseguirlo el año próximo. Mi intención es volver a bajarlo, ¿por qué no?”. Lo que tiene claro es que el resultado no le va a condicionar la celebración posterior. “Me gusta mucho la carrera y también la fiesta. Es parte del Sella. Hacer la fiesta antes no está bien para la preparación, pero después de la carrera hay que disfrutar. La fiesta en Arriondas es especial. Tocará disfrutar”.

El francés rememoró sus grandes resultados y aprovechó para destacar su rendimiento estos últimos años. “Candy y yo somos parte de la historia de este Descenso. Venía ganando Walter todos los años y conseguimos quitarle el título”. Sobre el riosellano, con la de ayer doce veces campeón del Sella, solo tuvo palabras de admiración. “Estoy muy feliz por él, es una leyenda del Sella. Está loco”.