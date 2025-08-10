"Las Tanias" revalidan el trono y la canguesa Yaiza Novo vence en K-1 en un podio muy asturiano: así fue el Descenso del Sella en las categorías femeninas

En la categoría femenina de K-2, las gallegas Tania Fernández y Tania Álvarez se impusieron en el Descenso Internacional del Sella por delante de Amaia Osaba y Llara Tuse (segundas clasificadas) y de Irati Osa y Arantza Toledo (terceras y campeonas de la pasada edición). "Las Tanias" revalidaron el título dos años después y consiguieron la victoria con mucha solvencia, con más de un minuto y medio de ventaja sobre sus principales perseguidoras.

"Nos hemos encontrado muy bien este año. Pudimos salir fuerte y coger la cabeza desde el principio para mantener la ventaja", comentó Tania Álvarez, mientras que Tania Fernández explicó el gran desafío que supone su categoría. "Es muy difícil llevar un plan a cabo saliendo desde la posición 303, la verdad que no teníamos, más allá de evitar los obstáculos. Es muy diferente la prueba que tenemos las mujeres respecto a los chicos: ellos abren el río, luchan entre ellos y nosotros competimos contra otros que tienen su competición, tratando de sortearlos para que las estrategias de carreras de otros no nos influencien. Se trata de ir sobreviviendo", relató.

"Las Tanias" revalidan el trono y Yaiza Novo vence en K-1

Otra de las principales dificultades, también para el resto de palistas, era el bajo caudal en la recta final de la ría. "Hicimos una bajada bastante limpia, fuimos cogiendo siempre la parte de más caudal y, al ser ligeritas, nos resultó más sencillo no quedarnos encalladas", explicó Fernández. Y, con mucha ventaja sobre el resto, encararon los últimos metros con tranquilidad. "En esa última recta le dije a mi compañera que disfrutaste porque nunca se sabe cuándo va a volver ocurrir", confesó Tania Fernández. "Lo hemos disfrutado al máximo. Saber que somos las primeras fue una sensación única", finalizó Álvarez.

Un podio muy asturiano en K-1

La praviana Yaiza Novo se impuso en la categoría femenina de K-1 por delante de la gijonesa Miriam Vega y la parraguesa Andrea Rodríguez, en un podio completamente asturiano. "Conseguí librar la salida y desde ahí fui primera, tratando de engancharme a la ola de los K-1 y los K-2, cogiendo la ola a otros competidores", comentó Novo, una de las mayores promesas del piragüismo asturiano. "Le doy la misma importancia a este oro que a mis medallas mundalistas", finalizó.