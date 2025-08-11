Bombazo ineseperado en el Real Avilés: Rozada, despedido antes de empezar la temporada
El ovetense, que tenía contrato hasta junio de 2026, ha sido destituido a tres semanas del arranque liguero
Javi Llaneza
Giro inesperado en el Real Avilés. El bombazo ha llegado de forma súbita y antes de que arranque la competición oficial. La directiva del club ha decidido prescindir de los servicios de Javi Rozada como entrenador del primer equipo. Pone así final precipitado a la etapa del técnico que logró el ascenso a Primera Federación la pasada temporada.
Según ha podido saber LA NUEVA ESPAÑA, los motivos no serían deportivos, sino que respondería a un encontronazo entre el presidente, Diego Baeza, y el entrenador ovetense, el pasado viernes en la Feria Internacional de Muestras de Gijón.
Baeza acudió en hora a la Feria para el encuentro previsto con los patrocinadores del club. Sin embargo, Rozada y sus jugadores llegaron más tarde de lo previsto. Este hecho enfadó al presidente, que le recriminó la falta de puntualidad al entrenador.
Buscar técnico en pretemporada
De esta forma, el Avilés deberá ponerse manos a la obra para encontrar un nuevo entrenador que se siente en el banquillo en el estreno liguero, donde se medirán ante la Ponferradina en el Suárez Puerta.
La decisión supone un duro revés en los planes del Avilés y de Rozada, técnico que logró el ansiado ascenso a Primera Federación la temporada pasada y encargado de toda la planificación deportiva desde principios de verano junto a Miguel Linares, director deportivo. Rozada, que tenía contrato hasta junio de 2026, no volverá a sentarse en el banquillo avilesino.
- Conmoción en el oviedismo por la muerte del joven hincha Álvaro Carrio tras volcar con su coche en la autovía
- Rocambolesca polémica en Castrillón: el Ayuntamiento denuncia a una empresa por alquilar sin permiso su escenario al festival La Grapa de Avilés
- Viaje por el concejo asturiano inmune al calor, que ni se inmuta con 38 grados: 'Aquí aguantamos más
- Gran boda televisiva en Oviedo: el amor de Álvaro y Marina derriba la feroz competencia entre Telecinco y Antena 3
- Dimite el alcalde de Llanera, el socialista Gerardo Sanz, tras diez años en la Alcaldía
- Dolor por Álvaro Carrio, el joven de 33 años fallecido en accidente en la autovía: 'El mayor seguidor del Oviedo que hubo en Nava
- La afición del Real Oviedo llora la pérdida de Álvaro Carrio, aficionado azul muy querido: “Descanse en paz, te echaremos de menos”
- El turismo en Oviedo viene para quedarse (literalmente): lo que dicen quienes visitan la capital, que llenarán el 90% de los hoteles