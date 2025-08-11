Bombazo ineseperado en el Real Avilés: Rozada, despedido antes de empezar la temporada

Giro inesperado en el Real Avilés. El bombazo ha llegado de forma súbita y antes de que arranque la competición oficial. La directiva del club ha decidido prescindir de los servicios de Javi Rozada como entrenador del primer equipo. Pone así final precipitado a la etapa del técnico que logró el ascenso a Primera Federación la pasada temporada.

Según ha podido saber LA NUEVA ESPAÑA, los motivos no serían deportivos, sino que respondería a un encontronazo entre el presidente, Diego Baeza, y el entrenador ovetense, el pasado viernes en la Feria Internacional de Muestras de Gijón.

Baeza acudió en hora a la Feria para el encuentro previsto con los patrocinadores del club. Sin embargo, Rozada y sus jugadores llegaron más tarde de lo previsto. Este hecho enfadó al presidente, que le recriminó la falta de puntualidad al entrenador.

Buscar técnico en pretemporada

De esta forma, el Avilés deberá ponerse manos a la obra para encontrar un nuevo entrenador que se siente en el banquillo en el estreno liguero, donde se medirán ante la Ponferradina en el Suárez Puerta.

La decisión supone un duro revés en los planes del Avilés y de Rozada, técnico que logró el ansiado ascenso a Primera Federación la temporada pasada y encargado de toda la planificación deportiva desde principios de verano junto a Miguel Linares, director deportivo. Rozada, que tenía contrato hasta junio de 2026, no volverá a sentarse en el banquillo avilesino.