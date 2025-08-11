Se frustra el fichaje del gran deseo del Avilés para el pivote: jugará en un rival directo de Primera Federación

La gran prioridad del Avilés para reforzar su centro del campo no jugará en el Suárez Puerta en la presente temporada, al menos de blanquiazul. Tras varias semanas de espera y de negociaciones por el pivote, Ander Vidorreta no aceptó la propuesta avilesina y se decantó por la del Pontevedra, recién ascendido y rival de los avilesinos esta campaña en el grupo uno de Primera Federación.

La dirección deportiva blanquiazul llevaba todo el verano detrás de Vidorreta, pero era conscientes de la dificultad de la operación. El pivote contaba con un gran currículum en la categoría y tenía muchas novias, incluso del extranjero. Los de Rozada estaban bien colocados en la operación y esperaron durante semanas, aunque finalmente el jugador ha apostado por el Pontevedra para este curso. En el pasado, Vidorreta ya había militado en el Avilés hace cuatro campañas, cuando disputó 32 encuentros bajo las órdenes de Chiqui de Paz, Astu y Emilio Cañedo. Su gran rendimiento le hizo dar el salto a Primera Federación, donde disputó más de 100 partidos estos últimos años entre el Calahorra y el Real Unión, su último club.

Tras la negativa del futbolista, el Avilés tendrá que activar otras opciones en la recámara. Una de las principales es la de Imanol Alonso, jugador con el que los blanquiazules ya han llegado a un acuerdo. El ilicitano, criado en la cantera del Hércules y con paso por las categorías inferiores del Mallorca, ha jugado en equipos como el Real Murcia y el Alcorcón. Esta última temporada decidió irse al extranjero y probar suerte en el Levski Krumovgrad, conjunto de la Segunda División de Bulgaria. Y, ahora, ve con buenos ojos regresar a España.

Sea Imanol u otro, el objetivo del Avilés será tener una plantilla cerrada y de nivel para el debut liguero en Primera Federación. Apenas restan tres semanas para que los de Rozada reciban en la jornada 1 a la Ponferradina, uno de los grandes favoritos al ascenso.