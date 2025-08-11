Pederson y Ramalho, vencedores del Sella, triunfan en los Juegos Mundiales de China
El danés Mads Pedersen, vencedor del Descenso Internacional del Sella en el año 2019, en la modalidad de K-1, se impuso en la prueba de maratón de The World Games, tanto en distancia corta como larga, en Chengdu (China), por delante del sudafricano Hamish Lovemore, siendo el bronce para el luso José Ramalho, este ganador del Sella en 2015, igualmente en K-1. Iván Alonso quedó noveno en la distancia corta y undécimo en la larga. En categoría femenina, la triunfadora en la distancia corta de maratón, en K-1, fue la sueca Melisa Andersson, superando a la húngara Vanda Kiszli, apuntándose la medalla de bronce la italiana Susanna Cicali. En esta prueba, la española Eva Barrios, otra asidua al Descenso Internacional del Sella, fue quinta; en tanto, en la distancia larga, la zamorana acabó en sexto lugar.
